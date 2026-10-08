Dans un discours politique, Infantino fait des promesses électorales aux fédérations africaines

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a rencontré ce jeudi les présidents des 54 fédérations africaines au Cap-Vert, affirmant que la FIFA continuerait d'investir sur le continent.

Selon le journal français « L'Équipe », le discours d'Infantino a revêtu un caractère politique manifeste, puisqu'il est intervenu quelques mois avant les élections à la présidence de la FIFA, et après l'échec de son projet de vendre une part des recettes des compétitions de l'instance internationale.

Le président de la FIFA s'est exprimé devant les dirigeants des fédérations membres de la CAF, réunis lors d'un colloque sans précédent consacré à l'avenir du football sur le continent.

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Le responsable italo-suisse a déclaré : « En tant que président de la FIFA, je suis fier d'avoir contribué avec vous à cette révolution du football africain, au cours des 10 dernières années. »

Infantino a passé en revue l'ampleur des investissements injectés depuis son élection en 2016, expliquant que le programme « FIFA Forward » a permis d'investir un milliard de dollars en Afrique en 10 ans, à travers 124 projets et diverses autres mesures.

Une tentative de séduction

Sans faire explicitement référence à son projet de vendre une part dans les compétitions de la FIFA, qu'il a abandonné en juillet, Infantino a appelé au dialogue avec les fédérations qui ont émis des réserves.

Cette initiative, qui concernait notamment les recettes de la Coupe du monde, s'était heurtée à une forte opposition en Europe et en Amérique du Nord, et avait poussé plusieurs fédérations des deux continents à retirer leur soutien à sa candidature pour un nouveau mandat lors des élections prévues l'an prochain.

Infantino a déclaré : « Lorsque des inquiétudes sont soulevées, nous devons y répondre. À la FIFA, nous le faisons toujours dans un esprit de dialogue, les bras ouverts, le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Nous pouvons toujours faire mieux. »

Il a salué l'évolution du football africain, considérant la participation de 10 sélections du continent à la dernière Coupe du monde comme « un succès pour toute l'Afrique ». Il a promis que la FIFA continuerait de rechercher « les ressources et les augmentations nécessaires en matière de financement », afin de permettre au football africain de progresser et d'atteindre « le sommet du football mondial ».

Le président de la FIFA a également appelé la Confédération africaine à définir ses priorités, afin de continuer à renforcer les structures du football et les sélections du continent.

Le congrès a offert à Infantino une tribune stratégique, puisque les présidents des 54 fédérations africaines représentent plus d'un quart des voix lors des élections à la présidence de la FIFA.



