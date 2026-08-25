Dans un communiqué officiel : la Fédération saoudienne de football annonce une décision importante

La Fédération saoudienne de football a annoncé la participation de l'équipe première d'Arabie saoudite à la Gold Cup de la CONCACAF 2027, prévue en juin prochain avec 16 sélections engagées, dans le cadre du programme de préparation de l'Arabie saoudite en vue des prochaines échéances internationales.

La Fédération saoudienne a précisé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que cette participation représente la deuxième apparition consécutive de la sélection dans la compétition, après une première prise de part à l'édition 2025, soulignant que l'objectif de ces rencontres est de se confronter à des écoles de football variées, d'élever le niveau de préparation technique et de renforcer l'expérience internationale des joueurs.

Le communiqué a indiqué que la CONCACAF annoncera ultérieurement les villes hôtes de la compétition et les stades qui accueilleront les matches, ainsi que le calendrier des rencontres, une fois les qualifications achevées au mois de mars prochain.

L'Arabie saoudite avait fait sa première apparition en Gold Cup de la CONCACAF lors de l'édition 2025 et avait réussi à se qualifier pour les quarts de finale après avoir terminé deuxième de son groupe avec 4 points.

L'Arabie saoudite avait entamé son parcours par une victoire sur Haïti sur le score d'un but à zéro, avant de s'incliner face aux États-Unis 1-0, puis de faire match nul avec Trinité-et-Tobago 1-1, s'assurant ainsi la qualification pour les phases à élimination directe.

En quarts de finale, le parcours de l'Arabie saoudite s'est achevé après sa défaite face au Mexique par deux buts à zéro, la sélection quittant la compétition après une participation qui a suscité de larges éloges, et elle se prépare désormais à renouveler l'expérience lors de l'édition 2027 avec de plus grandes ambitions.

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