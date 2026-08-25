Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Dans un communiqué officiel : la Fédération saoudienne de football annonce une décision importante

Arabie saoudite
Arabie saoudite

Deuxième participation consécutive

La Fédération saoudienne de football a annoncé la participation de l'équipe première d'Arabie saoudite à la Gold Cup de la CONCACAF 2027, prévue en juin prochain avec 16 sélections engagées, dans le cadre du programme de préparation de l'Arabie saoudite en vue des prochaines échéances internationales.

La Fédération saoudienne a précisé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que cette participation représente la deuxième apparition consécutive de la sélection dans la compétition, après une première prise de part à l'édition 2025, soulignant que l'objectif de ces rencontres est de se confronter à des écoles de football variées, d'élever le niveau de préparation technique et de renforcer l'expérience internationale des joueurs.

Le communiqué a indiqué que la CONCACAF annoncera ultérieurement les villes hôtes de la compétition et les stades qui accueilleront les matches, ainsi que le calendrier des rencontres, une fois les qualifications achevées au mois de mars prochain.

L'Arabie saoudite avait fait sa première apparition en Gold Cup de la CONCACAF lors de l'édition 2025 et avait réussi à se qualifier pour les quarts de finale après avoir terminé deuxième de son groupe avec 4 points.

L'Arabie saoudite avait entamé son parcours par une victoire sur Haïti sur le score d'un but à zéro, avant de s'incliner face aux États-Unis 1-0, puis de faire match nul avec Trinité-et-Tobago 1-1, s'assurant ainsi la qualification pour les phases à élimination directe.

En quarts de finale, le parcours de l'Arabie saoudite s'est achevé après sa défaite face au Mexique par deux buts à zéro, la sélection quittant la compétition après une participation qui a suscité de larges éloges, et elle se prépare désormais à renouveler l'expérience lors de l'édition 2027 avec de plus grandes ambitions.

À lire aussi :
Va-t-il prendre sa retraite ? L'avenir de Riyad Mahrez en suspens

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google