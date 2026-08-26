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Muhammad Sharaf Eldeen

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Dans un communiqué officiel : l'Italie rejoint la fronde contre Infantino

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Le président de la FIFA face à un déluge de critiques européennes

La Fédération italienne de football a annoncé, ce mercredi, retirer son soutien à la candidature de Gianni Infantino à l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), prévue en mars 2027.

La Fédération italienne a affirmé, dans un communiqué officiel, que cette décision exprime « de manière claire et transparente » sa position, et qu'elle s'aligne pleinement sur l'Union des associations européennes de football (UEFA) et son président Aleksander Ceferin, dans le cadre de l'opposition aux récentes initiatives présentées par Infantino, dans les domaines de la gouvernance de la FIFA et du développement des compétitions internationales.

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Le président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, a déclaré : « Nous continuerons à travailler aux côtés de l'UEFA et des autres fédérations européennes, pour promouvoir l'idée d'un football fondé sur le mérite, la solidarité, la durabilité et la centralité des supporters. »

Il a poursuivi : « Nous croyons en un modèle de dialogue, d'écoute et de responsabilité partagée, qui a permis jusqu'à présent au football de croître et d'innover, tout en défendant ses principes fondamentaux. »

Cette démarche italienne intervient dans un contexte de montée de l'opposition européenne à Infantino, notamment en ce qui concerne la gouvernance et la manière dont les grandes décisions sont prises au sein de la Fédération internationale.

Le différend s'est aggravé au cours de la dernière période après une proposition de la FIFA – abandonnée par la suite – concernant la vente d'une partie des droits commerciaux futurs de la Coupe du monde.

Six fédérations scandinaves avaient récemment annoncé avoir perdu confiance en Infantino, qui possède les nationalités italienne et suisse, réclamant des réformes garantissant l'indépendance et la reddition de comptes, ainsi que des mécanismes de prise de décision plus clairs au sein de la FIFA.

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