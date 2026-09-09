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Abobakr El Mokadem

Traduit par

Dans un communiqué officiel : Al Ahly annonce des poursuites judiciaires contre le « faux Hamouda »

Arab Contractors vs Al Ahly SC
Arab Contractors
Al Ahly SC
Premier League
H. Ammouta
Égypte
Maroc

Réaction rapide du club madrilène

 Al Ahly d'Égypte a publié un communiqué officiel ce mercredi concernant le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur de l'équipe première de football.

Un compte certifié sur la plateforme « X » portant le nom de Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, est apparu et y a publié des éléments techniques concernant l'équipe, ce qui a suscité une vive polémique.

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Mais Al Ahly a publié un communiqué officiel dans lequel il a déclaré : « Houcine Ammouta, l'entraîneur de l'équipe, ne possède aucun compte sur les réseaux sociaux (Facebook, X, Instagram). »

Et de poursuivre : « Des mesures juridiques sont en cours à l'encontre des comptes falsifiés qui lui ont attribué des déclarations qu'il n'a jamais faites, et qui sont apparues sur des comptes qu'il ne possède pas et avec lesquels il n'a aucun lien. »



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