Le FC Groningen a publié un communiqué officiel mardi soir pour revenir sur l’altercation entre Arjen Robben et Wilfred Genee. Les deux hommes ont eu un vif échange ce week-end.

Robben, qui entraîne l’équipe des moins de 14 ans du club, a vu ses joueurs s’incliner 1-0 face au leader du championnat, Victoria, où évolue le fils de Genee. Après la rencontre, Robben a échangé vifement avec l’arbitre, et Genee s’est alors interposé. Le technicien, agacé, a repoussé le présentateur de Vandaag Inside en lui lançant : « Ne t’en mêle pas. »

Genee a ensuite confié dans l’émission VI : « En première période, un but valable à 100 % a été refusé et un penalty aurait dû être sifflé, donc le score aurait dû être de 3-0. Je me suis alors approché d’Arjen et je lui ai dit : “Ne t’énerve pas comme ça.” Il m’a répondu : “Qu’est-ce que tu viens faire dans cette histoire ?” Il m’a aussi traité de « crétin ».

Le club a tenu à répondre aux accusations visant son entraîneur. « FC Groningen dément formellement que Arjen ait molesté l’arbitre pendant ou après la rencontre, une version confirmée par l’officiel lui-même. »

« Ce que nous savons, c’est qu’Arjen est un entraîneur passionné et enthousiaste. À la mi-temps, il échange avec l’arbitre lorsque Wilfred Genee, présent en tant que parent, s’immisce sans y avoir été invité dans la conversation, après s’être déjà rendu sur la pelouse sans autorisation lors de l’échauffement. »

« En tant que club, et conformément à la position de la KNVB, nous considérons que l’ingérence des parents autour du terrain est un problème récurrent et inacceptable. S’agissant d’un entretien privé entre l’entraîneur et l’arbitre, nous estimons que les parents doivent s’en tenir à l’écart. »

« Considérant qu’Arjen n’a rien fait de répréhensible, nous estimons cette affaire close. Le concerné a fait savoir qu’il ne souhaitait pas s’attarder davantage sur cette question et se concentre désormais pleinement sur son rôle d’entraîneur-coach. »