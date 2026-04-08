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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Dans un communiqué au ton ferme, le club Al-Ahly réclame l’accès intégral aux enregistrements audio et aux conversations de l’arbitre. Cette demande, formulée après la rencontre disputée, vise à faire la lumière sur plusieurs décisions arbitrales jugées controversées. Le texte, bref mais incisif, souligne la nécessité d’une transparence totale pour rétablir la confiance et préserver l’équité sportive. Le club égyptien, multipliant les appels à la rigueur et à la vérité, met ainsi la pression sur les instances dirigeantes afin qu’elles fournissent les preuves sonores pouvant étayer ou infirmer les soupçons de partialité. Cette démarche, rare dans le football africain, illustre la détermination d’Al-Ahly à obtenir réparation et à éviter que de tels litiges ne ternisent l’image de la compétition

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Jaissle
I. Toney
Arabie saoudite
Allemagne
Angleterre

Al-Raqi s’insurge contre la décision de l’arbitre. Le joueur, connu pour son calme habituel, a vivement contesté la décision de l’arbitre, estimant qu’elle était préjudiciable à son équipe. Cette réaction, rare de sa part, témoigne de l’importance du match et de l’enjeu qui était lié à cette rencontre. Selon plusieurs observateurs, la décision incriminée a basculé le cours de la rencontre, d’où l’émotion compréhensible mais néanmoins surprenante du joueur. Pour autant, les règlements sont clairs : une fois la décision arbitrale prise, elle ne peut être remise en cause. Reste à savoir si cette protestation aura des suites disciplinaires. En attendant, les supporters retiennent leur souffle et espèrent que leur équipe saura rebondir lors de la prochaine rencontre.

Le club Al-Ahli de Djeddah a publié un communiqué officiel virulent, à la suite de son match nul 1-1 contre Al-Fayha, mercredi soir, dans le cadre de la 29e journée du championnat professionnel Roshen, exprimant son profond mécontentement face aux erreurs d'arbitrage qui ont directement influencé le déroulement du match et son résultat final.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, l’homme en noir ayant refusé de siffler deux penalties évidents en faveur des Rouge et Blanc, un refus qui a poussé les dirigeants du club à monter au créneau.

Selon le club, ces erreurs d’arbitrage, qualifiées de « flagrantes », ont directement pesé sur sa course au titre et interrogent, de manière légitime, sur les critères de désignation des arbitres, surtout dans un championnat aussi serré et technique que la Saudi Pro League cette saison.

Lire les détails... Tony : « Les critères ont changé à un moment décisif... et l'arbitre nous a demandé de nous concentrer sur l'Asie ! »

La direction du club a donc demandé aux instances compétentes d’écouter les enregistrements de la salle du VAR et de revoir les échanges entre les arbitres et les joueurs, afin d’obtenir des explications détaillées sur chaque décision controversée.

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ALF
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Le communiqué se conclut en réaffirmant la confiance du club dans la volonté des instances officielles de protéger l’intégrité des compétitions et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’équité sportive, ce qui reflète le prestige du championnat saoudien et consacre les principes d’équité dans tous les matchs.

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