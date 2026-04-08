Le club Al-Ahli de Djeddah a publié un communiqué officiel virulent, à la suite de son match nul 1-1 contre Al-Fayha, mercredi soir, dans le cadre de la 29e journée du championnat professionnel Roshen, exprimant son profond mécontentement face aux erreurs d'arbitrage qui ont directement influencé le déroulement du match et son résultat final.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, l’homme en noir ayant refusé de siffler deux penalties évidents en faveur des Rouge et Blanc, un refus qui a poussé les dirigeants du club à monter au créneau.

Selon le club, ces erreurs d’arbitrage, qualifiées de « flagrantes », ont directement pesé sur sa course au titre et interrogent, de manière légitime, sur les critères de désignation des arbitres, surtout dans un championnat aussi serré et technique que la Saudi Pro League cette saison.

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La direction du club a donc demandé aux instances compétentes d’écouter les enregistrements de la salle du VAR et de revoir les échanges entre les arbitres et les joueurs, afin d’obtenir des explications détaillées sur chaque décision controversée.

Le communiqué se conclut en réaffirmant la confiance du club dans la volonté des instances officielles de protéger l’intégrité des compétitions et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’équité sportive, ce qui reflète le prestige du championnat saoudien et consacre les principes d’équité dans tous les matchs.