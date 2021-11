Dans son jardin, Mbappé fait parler la poudre

Il l’avait déclaré la veille : jouer avec sa sélection dans le stade qu’il connait comme sa poche l’enthousiasmait au plus haut point. De belles paroles auxquelles il a mis un point d’honneur ce samedi soir à joindre les actes. Lors du match des Bleus contre le Kazakhstan, celui qui a scellé la qualification pour le Mondial, Kylian Mbappé a assuré le spectacle. En à peine plus d’une demi-heure de jeu, le Bondynois a trouvé le chemin des filets adverses à trois reprises. Et il en a ajouté un quatrième en fin de rencontre.

63 ans qu’on n’avait plus vu ça

En verve, le héros du jour n’a eu besoin que de six minutes de jeu pour trouver la faille. Servi par Karim Benzema à deux mètres des buts, il n’a pas raté son exécution, trompant la vigilance du gardien kazakh. Les visiteurs avaient à peine eu le temps de se remettre de ce coup dur que le numéro 10 tricolore remettait ça. Cette fois, c’est en venant couper au premier poteau un centre à ras de terre de Kingsley Coman après une mauvaise sortie du portier adverse. Ça lui en faisait deux. Le troisième a suivi à la 33e. Toujours sur un centre de Coman, il s’illustrait de la tête avec une reprise imparable. Enfin, en toute fin de partie, il s'offrait un quadruplé en convertissant un service de Moussa Diaby. Une efficacité maximale et diffuse, qui lui a valu les acclamations de toute l’enceinte parisienne à sa sortie du terrain juste avant le gong.

Et comment rester indifférent devant un pareil exploit ? Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un international français plante un quadruplé. C'est même une première depuis 1958 et un prouesse comparable de l'illustre Just Fontaine contre la RFA. Et, il faut aussi remonter à 1985 pour trouver la trace d’un Bleu buteur plus de deux fois lors d’un match de compétition. C'était Dominique Rocheteau. C’était il y a une éternité.

4 - Kylian Mbappé a inscrit le 1er quadruplé d’un joueur de l’équipe de France depuis Just Fontaine le 28 juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest (4 également). Sniper. #FRAKAZ pic.twitter.com/lrBA2sfN1g — OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021

Il fait mieux que Thierry Henry

On minimisera d’autant moins la performance de Mbappé qu’il vient de dépasser la barre des 20 réalisations en sélection. Il en est à 23 pour être précis. Un total atteint à seulement 22 ans. Un temps de passage inédit pour un buteur de l’équipe de France. Le plus précoce auparavant c’était Thierry Henry et ce dernier avait dû attendre ses 25 printemps pour afficher autant de pions sur la scène internationale. Henry, dont le record de buts en sélection est parfaitement à la portée de Mbappé au regard de leurs ratios respectifs. 0.44 pour le plus jeune et 0.41 pour l'ainé.

Avec son quadruplé, auquel il a adjoint une passe décisive en seconde mi-temps, Mbappé confirme aussi sa belle période du moment. Avec la sélection, il en est à six buts lors des trois derniers matches joués. Cinq réalisations auxquelles on peut ajouter les trois qu’il a mises avec le PSG sur la même période (en cinq rencontres). A croire que sa prise de parole dans plusieurs médias au début du mois d’octobre l’a complètement libéré. Espérons à présent que cet état de grâce se poursuive le plus longtemps possible.