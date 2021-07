Le défenseur italien, vainqueur de l'Euro 2020 à 36 ans dimanche soir, a publié un message fort, destiné aux médecins et aux victimes du Covid-19.

It's coming to Rome ! Neuf années après la terrible défaite en finale de l'Euro 2012 contre l'Espagne (0-4), l'Italie a pris sa revanche. La Squadra Azzurra, solide tout a long de la compétition, s'est emparée du trophée tant convoité en venant à bout de l'Angleterre (1-1, 3-2 tab), dimanche, sur la pelouse de la mythique enceinte de Wembley.

Les hommes de Roberto Mancini, désormais invaincus depuis 34 matches, ont réalisé l'exploit de mettre à mal les ambitions des Three Lions, déterminés à l'emporter devant leur public chauffé à blanc. Une performance historique, rendue possible en partie grâce à la solidité défensive de la Nazionale, habituée à batailler corps et âme.

"Cette victoire, ces larmes de joie vous sont dédiées"

Un homme illustre à merveille cette mentalité : le défenseur Giorgio Chiellini. À 36 ans, le vétéran a de nouveau été impressionnant. Remporter cet Euro est une immense fierté pour le joueur de la Juventus Turin qui, en plus d'être un grand joueur, semble être un grand monsieur. Comme en témoigne son message plein d'émotion.





"Merci à vous. À vous tous. Parce que dans cette incroyable aventure, nous vous avons amené à l'intérieur. Devant nos yeux, vous étiez là. Dans nos cœurs, vous étiez là. La douleur de ceux qui ont souffert. Les efforts de ceux qui ont été mis à genoux par la pandémie. L'envie de revenir à la vie", a d'abord écrit Giorgio Chiellini.

"Les visages des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des enfants et de ceux qui nous ont sauvé la vie : les médecins. Vous nous avez poussé. Vous nous avez aidé. Vous avez chanté avec nous. Le résultat n'est qu'une partie du jeu mais ce résultat, cette victoire, ces larmes de joie vous sont dédiées. Nous avons écrit l'histoire ! Forza Azzurra !", a ensuite lâché le Turinois sur les réseaux sociaux. Un message fédérateur, qui en dit long sur les secrets de la longévité de ce grand nom du football italien.