Al-Hilal a continué de creuser l'écart en tête de la Roshn Saudi League, après avoir remporté le derby de Riyad face à son voisin Al-Shabab, lors de la première soirée de la nouvelle recrue brésilienne Gabriel Martinelli.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Shabab sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi au SHG Arena, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic a ouvert le score pour Al-Hilal à la 53e minute de jeu, après avoir converti dans les filets un centre au ras du sol du latéral Mohamed Mahzari.

Le milieu de terrain portugais Ruben Neves a doublé l'avantage du « Zaïm » à la 87e minute de jeu, sur un penalty qu'il a tiré puissamment au ras du sol à la gauche du gardien de but.

La rencontre a été marquée par la titularisation de l'attaquant anglais Ollie Watkins pour la première fois depuis son transfert d'Aston Villa, lui qui était entré en jeu en tant que remplaçant lors de la victoire 3-0 face à Al-Ahli, mardi dernier, lors de la troisième journée.

De son côté, l'autre nouvelle recrue, le Brésilien Gabriel Martinelli, est entrée en jeu comme remplaçant à la 67e minute de jeu, à la place de Sultan Mandash, seulement 24 heures après l'annonce de son transfert en provenance d'Arsenal.

Cette victoire est la cinquième consécutive d'Al-Hilal en ce début de nouvelle saison de la Roshn League, ce qui porte son total à 15 points, occupant ainsi la première place du classement avec 3 points d'avance sur Al-Nassr, qui disputera un clasico difficile face à Al-Ittihad demain samedi.

De son côté, Al-Shabab a subi sa deuxième défaite de la saison en cours, sans avoir remporté la moindre victoire en 5 matchs, son total restant bloqué à 3 points, ce qui le place à la treizième place du classement.