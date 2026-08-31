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imago-sport-1081371069.jpgZUMA Press Wire
Abdelmawgood Samir

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Dans les moments décisifs : le Barça boucle un nouveau transfert en provenance de Bundesliga

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Grande activité du club catalan sur le marché des transferts !

Le FC Barcelone a finalisé son accord pour le recrutement du jeune milieu de terrain allemand Mirza Catovic, en provenance de Stuttgart sous forme de prêt, afin qu'il rejoigne les rangs du Barça Atlètic dans le cadre du plan du club visant à renforcer l'équipe réserve avec de jeunes talents à fort potentiel de développement.

Selon la radio « Cadena SER », l'opération inclut une option d'achat du contrat de Catovic à l'issue de la période de prêt, l'activation de cette clause étant conditionnée à la réalisation par le joueur d'une série d'objectifs sportifs convenus entre les deux clubs. La valeur de l'option d'achat s'élève à 3,5 millions d'euros, d'après Fabrizio Romano, spécialiste des transferts en Europe.

Catovic, âgé de 18 ans, se distingue par sa capacité à évoluer entre les lignes, ainsi que par la qualité de sa relation avec le ballon, la précision de ses passes et sa capacité à porter le jeu vers l'avant, des caractéristiques qui ont poussé le Barça à agir pour l'enrôler et lui offrir l'opportunité de poursuivre sa progression dans un nouvel environnement compétitif.

Le joueur de Stuttgart vivra sa première expérience avec le Barça Atlètic pour une durée d'une saison sous forme de prêt, le club catalan conservant la possibilité de le conserver définitivement s'il atteint les objectifs sportifs fixés dans l'accord.

Le recrutement de Catovic s'inscrit dans la stratégie du Barça Atlètic fondée sur la combinaison des joueurs issus progressivement de l'académie de La Masia et des jeunes talents venus de différents marchés du football, dans le but de bâtir une équipe réserve capable de développer des éléments pouvant atteindre à l'avenir l'équipe première.

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