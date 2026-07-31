Michel Platini, l'ancien président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), a personnellement félicité Aleksander Ceferin, l'actuel président de l'instance, après la menace de l'organisme européen de boycotter la Coupe du monde, sur fond de désaccord grandissant avec la Fédération internationale de football association (FIFA) et son président Gianni Infantino au sujet de ses nouveaux projets commerciaux.

Selon des informations exclusives du journal« L'Équipe » français, Michel Platini, qui a présidé l'UEFA entre 2007 et 2015, a appelé Aleksander Ceferin, le président slovène de l'Union européenne, pour le féliciter personnellement de la position adoptée à l'unanimité par l'instance européenne et ses 55 membres, à savoir la menace de boycotter la Coupe du monde, en signe de protestation contre les projets commerciaux controversés menés par Infantino.

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Malgré les innombrables sollicitations médiatiques qu'il reçoit, Michel Platini garde publiquement le silence sur ses sentiments, mais il suit bien entendu de près la crise qui secoue la FIFA, en raison du projet de création d'une société commerciale sous le nom de « FIFA Forward Enterprise », qui serait ouverte aux investisseurs du secteur privé, dans une structure susceptible de permettre la « vente » à ces investisseurs de parts liées à la Coupe du monde.

Pour rappel, Platini est également en guerre ouverte avec le président de la Fédération internationale de football, qui était son bras droit durant sa présidence de l'UEFA. L'ancienne vedette de l'équipe de France tient Infantino pour responsable d'avoir fait obstacle à son accession à la présidence de la FIFA en 2015, à la suite de l'éclatement du scandale du « FIFA Gate ».

Dans son communiqué publié hier jeudi, l'UEFA a affirmé qu'aucune équipe européenne ne participerait à une quelconque compétition de la FIFA tant que cette proposition subsisterait, et sans obtenir de garanties que la FIFA « n'ouvrira jamais sa gouvernance ni ses compétitions aux intérêts privés ».