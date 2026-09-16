L'affaire des maillots de soutien à la ville de Ceuta avant le match entre Elche et le Real Madrid continue de faire polémique, tandis que des rapports de presse ont révélé la raison qui a poussé Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, trois joueurs de la Maison Blanche, à dissimuler le message figurant sur les maillots portés par les joueurs de l'équipe avant la rencontre.

Selon le journal espagnol « El Mundo », le trio a décidé de plier les maillots à l'endroit du message, afin que le slogan inscrit dessus n'apparaisse pas, dans le souci d'éviter d'éventuelles réactions négatives au Maroc, d'autant que le sujet revêt une sensibilité politique entre le Maroc et l'Espagne.

Les joueurs du Real Madrid avaient reçu les maillots portant la mention « Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar », préparés par l'association des hommes d'affaires de Valence dans le cadre d'une initiative qui a concerné les matchs de Villarreal, Levante, Elche et Valence.

Une sensibilité marocaine

Mbappé, Vinicius et Konaté ont estimé que le message figurant sur le maillot pouvait avoir une connotation politique, et ils ont donc préféré ne pas l'afficher ni prendre position sur un sujet très sensible au Maroc.

Le journal a souligné que la décision des joueurs est intervenue un seul jour après la polémique suscitée par le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, joueur du Real Betis, en raison de sa participation à la même initiative.

La crise Ezzalzouli

Lors du match entre Villarreal et le Real Betis, les joueurs de l'équipe andalouse ont participé à l'initiative et sont apparus sur la pelouse en portant les maillots de soutien à Ceuta, et Ezzalzouli, joueur de la sélection marocaine, figurait parmi eux.

Par la suite, le joueur a fait l'objet de critiques et d'une vive attaque sur les réseaux sociaux de la part de Marocains, ce qui l'a poussé à supprimer ses publications relatives à l'initiative, avant de sortir pour défendre sa position.

Ezzalzouli a expliqué que le maillot avait « un caractère social en soutien aux habitants et aux familles de la ville », niant que l'initiative ait des objectifs politiques ou comporte une quelconque offense envers le Maroc.

Un écho au sein du Real Madrid

Le journal « El Mundo » a rapporté que les répercussions de l'affaire Ezzalzouli sont parvenues jusqu'au vestiaire du Real Madrid, d'autant que Brahim Diaz joue avec le joueur du Real Betis en sélection marocaine, tandis qu'Achraf Hakimi, capitaine de la sélection marocaine et l'un des proches de Mbappé, est lié à l'affaire de manière indirecte.

Le Real Madrid avait accepté l'initiative d'Elche et mis les maillots à la disposition de ses joueurs à l'issue des séances d'échauffement, avant que chaque joueur ne décide individuellement s'il porterait le maillot et comment l'afficher.

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