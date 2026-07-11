Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a confirmé avoir déjà joué au golf avec le président américain Donald Trump, qualifiant cette expérience de « tout à fait exceptionnelle », avant le match très attendu de son équipe contre la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde.

Plus tôt dans la semaine, Trump avait confirmé cette partie en déclarant aux journalistes : « Je trouve que Kane est un joueur formidable. J’ai joué au golf avec lui et je l’apprécie beaucoup. C’est aussi un bon golfeur, il est vraiment formidable. »

Kane a précisé que cette partie remonte à 18 mois, en Floride, et s’est dit impressionné par le niveau de Trump malgré ses 80 ans.

« J’ai bien joué, franchement », a déclaré l’attaquant de 32 ans, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège. « Mais il y a 18 mois, il m’avait invité à jouer alors que j’étais à Palm Beach. »

Il a ajouté : « Quand le président des États-Unis vous invite quelque part, c’est une expérience tout à fait exceptionnelle, que ce soit pour le rencontrer ou pour jouer au golf avec lui. »

Il a ajouté : « Son niveau au golf est vraiment bon. J’espère pouvoir jouer à son niveau quand j’aurai son âge, c’est certain. Ce fut une expérience unique, et j’étais simplement reconnaissant qu’il m’ait invité à jouer. »

Keane a par ailleurs souligné que l’équipe d’Angleterre voulait faire plaisir à la légende Sir David Beckham, l’ancien capitaine des « Trois Lions » ayant tenu à rencontrer les joueurs à la veille du match décisif contre la Norvège d’Erling Haaland.

Les Three Lions ont d’ailleurs effectué leur dernière séance d’entraînement vendredi sur les installations de l’Inter Miami, club de Major League Soccer codétenu par l’icône anglaise.

Âgé de 51 ans, Beckham a assisté à la séance à Fort Lauderdale aux côtés de ses fils Romeo et Cruz, puis il a échangé avec le groupe dans la salle de musculation avant que les joueurs ne prennent la direction de la pelouse. L’ancien capitaine a déjà assisté à plusieurs rencontres des Three Lions durant ce Mondial estival.