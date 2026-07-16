L'équipe de France subit encore les conséquences de sa défaite douloureuse face à l'Espagne (2-0), mardi soir, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus ont proposé une prestation très médiocre, dominés de bout en bout pendant les 90 minutes, alors que de nombreux pronostics les donnaient favoris au vu de leurs performances tout au long de la Coupe du monde.

Les Bleus préparent désormais la petite finale contre l’Angleterre, programmée dimanche matin, mais l’abattement domine dans le camp français.

Un membre du staff technique a confié à L’Équipe : « Pensez-vous qu’ils aient envie de disputer ce match ? Bien sûr que non, cette équipe est venue ici dans un autre but. »

Un autre membre du staff a renchéri : « Ils sont dégoûtés de devoir jouer. »

Selon Foot Mercato, qui cite L’Équipe, les heures ayant suivi l’élimination ont été longues : plusieurs joueurs, incapables de dormir, ont revu la rencontre, creusant encore leur déception.

Kylian Mbappé apparaît comme le plus touché, selon plusieurs sources internes. Un membre de la délégation tricolore confie : « Ils souffrent tous énormément, mais je pense que Kylian est celui qui souffre le plus. »

Ni le discours d’après-match de l’entraîneur Didier Deschamps, ni la compassion du staff technique n’ont atténué la déprime de Mbappé, et si la rencontre face à l’Angleterre conserve une importance personnelle majeure pour la star du Real Madrid, en raison de sa rivalité avec Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, pour le titre de meilleur buteur de l’épreuve (huit réalisations chacun), la compétition est déjà finie dans sa tête.

Selon L’Équipe, Mbappé n’aurait pas compris pourquoi les consignes n’ont pas été mieux respectées en seconde période face à l’Espagne, alors que Deschamps leur avait demandé de jouer individuellement pour éviter la pression.

Ousmane Dembélé, également en difficulté lors de la rencontre, aurait ressenti un manque de soutien au moment de presser le porteur du ballon, ce qui a accentué son découragement.

Didier Deschamps a toutefois relativisé ces difficultés : pour lui, le vrai problème résidait dans le manque de précision technique des Bleus, en net contraste avec la maîtrise espagnole qui a dicté le tempo de la rencontre.