Un joueur du Bayern Munich a décliné une sollicitation de Manchester City concernant un possible transfert dans ses rangs lors du dernier mercato estival, préférant poursuivre l'aventure avec le club bavarois, selon un rapport de presse allemand.

D'après le site « Sport 1 », Aleksandar Pavlovic figurait sur la liste des souhaits de City, qui était prêt à verser jusqu'à 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international allemand. Pavlovic a toutefois rejeté l'idée de quitter le Bayern.

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Le contrat de Pavlovic avec le club bavarois court jusqu'en 2029, et le joueur de 22 ans n'était pas intéressé par un départ anticipé. Manchester City n'a donc finalement pas présenté d'offre officielle pour le recruter.

Pavlovic est l'un des éléments essentiels de l'effectif du Bayern, sous la houlette de l'entraîneur Vincent Kompany. Manchester City s'est renseigné sur la possibilité de l'engager pour la première fois au printemps, et la direction du Bayern était au courant de cette démarche.

Lors de la Coupe du monde 2026, le club anglais est revenu à la charge pour se renseigner de nouveau sur le joueur, mais l'international allemand n'a alors pas souhaité envisager un transfert. Après la fin du tournoi, et alors que le besoin pour Manchester City de compenser le départ de sa star Rodri se précisait, le joueur du Bayern Munich a choisi de rester au club.

Pavlovic évolue au Bayern depuis 2011 et, en tant que produit de l'académie du club, il est passé par les différentes équipes de jeunes avant d'intégrer officiellement l'effectif de l'équipe première en 2023.

L'international allemand a disputé 102 matchs avec l'équipe première du Bayern Munich, inscrivant 8 buts et délivrant 6 passes décisives, tandis que le site « Transfermarkt » estime sa valeur marchande à environ 90 millions d'euros.

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