Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a tranché : Michael Olise n’est pas à vendre. Pourtant, la polémique sur l’avenir du joueur et l’intérêt du Real Madrid ne faiblit pas.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait promis aux supporters un transfert record, le plus onéreux de l’histoire du club, estimé à 150 millions d’euros. Les spéculations ont donc rapidement pointé vers Oulissi et Julián Álvarez, la star de l’Atlético de Madrid.

Ces rumeurs ont agacé le Bayern et l’Atlético, qui comptent bien conserver leurs stars, tandis que les supporters du Real guettent la suite des événements pour voir comment leur président honorera sa promesse.

Interrogé par le journal allemand Abendzeitung, Heiner a tranché : « J’ai déjà été clair : si le président du Real Madrid, Florentino Pérez, envisage de faire une offre, il peut s’épargner la peine d’essayer. Nous ne voulons pas vendre Michael Oulissi. »

Il a ajouté : « En tant que Bayern Munich, nous entretenons toujours d’excellentes relations avec le Real Madrid. Ils m’ont contacté pour confirmer, d’une part, qu’ils n’avaient absolument aucun contact avec Oulissi, et d’autre part, qu’ils ne souhaitaient pas voir ces spéculations incessantes dans les médias. »

Interrogé sur les projets du Bayern Munich sur le marché des transferts, Heiner a déclaré que le club était très satisfait des signatures de Nathaniel Brown et d’Ismaël Sibari, mais il s’est abstenu de commenter d’autres transactions potentielles, ajoutant : « Ce sont tous les deux d’excellents joueurs, mais vous comprendrez que je ne commenterai pas les rumeurs de transfert. Nous possédons déjà un effectif de grande qualité. Si nous recrutons, ce sera uniquement pour ajouter des renforts ciblés, qu’il s’agisse de l’attaque ou de la défense. »

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