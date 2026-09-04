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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dans les coulisses : comment les joueurs d'Al Ahly ont écarté le directeur sportif

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Al-Raqi » a annoncé le limogeage de Rui Pedro : pourquoi

Des rapports de presse ont révélé les coulisses du limogeage du Portugais Rui Pedro Braz de son poste de directeur sportif d'Al-Ahli en Arabie saoudite au cours des dernières heures.

Al-Ahli a annoncé hier, jeudi, le limogeage de Rui Pedro de son poste de directeur sportif du club, et la nomination de son adjoint Osama Hawsawi à sa place.

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Les chaînes « Thmanyah », diffuseurs du championnat saoudien, ont indiqué que le limogeage de Rui Pedro de son poste de directeur sportif d'Al-Ahli est intervenu après une réunion tenue entre les joueurs et la direction exécutive.

Cette réunion a eu lieu à la suite de la défaite subie par Al-Ahli lors du Clasico face à son rival traditionnel Al-Hilal sur le score de 3-0, mardi dernier, au stade Kingdom Arena, lors de la troisième journée de la Roshn League.

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Il convient de rappeler que Rui Pedro occupe le poste de directeur sportif d'Al-Ahli depuis octobre dernier, après avoir occupé le même poste au sein du club portugais de Benfica entre 2021 et 2025.

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