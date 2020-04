Dans le viseur du Real Madrid, Kante va rester à Chelsea à moins qu'il ne soit forcé à partir

Le champion du monde n'a pas envie de retourner dans sa ville natale de Paris en raison des problèmes en dehors du terrain, devenus des distractions.

N'Golo Kanté reste désireux de poursuivre sa carrière à malgré les informations dans les médias espagnols le liant à un transfert au . N'Golo Kanté a raté 20 des 42 matchs de Chelsea cette saison en raison d'une multitude de blessures aux ischio-jambiers, au genou et à la cheville, et des préoccupations concernant sa forme physique à long terme ont vu Mateo Kovacic et Jorginho former un bon duo en son absence.

Pendant le temps de son absence, l'émergence de Billy Gilmour et le retour de Ruben Loftus-Cheek après une blessure se sont ajoutés aux options de Lampard avec Ross Barkley et Mason Mount également dans la rotation de l'équipe. Chelsea surveille également le milieu de terrain de , Boubakary Soumare, âgé de 21 ans, mais il se classe actuellement plus bas sur la liste des priorités du club qu'un arrière gauche et un autre attaquant.

L'entraîneur, Frank Lampard, n'a pas encore signalé à aucun de ses joueurs de l'équipe première s'il serait en trop pour la saison prochaine. Son homologue du Real Madrid, Zinedine Zidane, admire depuis longtemps N'Golo Kanté et serait à la recherche d'une option alternative pour Casemiro avec le prodige de Rennes âgé de 17 ans, Eduardo Camavinga et Boubakary Soumare, également sur la liste restreinte des Merengue pour le poste.

Mais il est peu probable que Kanté accepte un rôle de remplaçant et il est actuellement le joueur le mieux payé de Chelsea avec 290 000 £ (362 000 $) par semaine. Le joueur de 29 ans est installé à Londres et il lui reste trois ans dans son contrat avec les Blues, mais il nourrissait auparavant des ambitions de jouer dans l'un des deux grands clubs espagnols à un moment de sa carrière.

Pas de retour en prévu

Le Real Madrid et le étaient intéressés par N'Golo Kanté lorsqu'il a signé pour Chelsea en provenance de Leicester pour 36 millions d'euros en 2016, ainsi que le géant de la , la . Les champions de France avaient voulu écrire une belle histoire avec le retour au pays du champion du monde 2018. Cependant, il a été prudent quant au retour à la maison en raison de problèmes juridiques avec ses anciens agents.

N'Golo Kanté a démenti des allégations de Mediapart qui suggérait qu'il avait été menacé avec une arme à feu afin de renvoyer son agent Abdelkarim Douis par ses anciens conseillers à Paris. Le rapport ajoute que le différend a été résolu lors du renouvellement du contrat de Kanté en 2018, des frais d'agent étant partagés entre son agent actuel et ses anciens conseillers. Cependant, en février 2020, la bataille juridique en cours de Kante avec son ancien conseiller en droits d'image, Nouari Khiari a été détaillée dans L'Equipe.

Comme tous leurs autres clubs de , Chelsea s'entraîne à domicile avec les conseils du staff sur la routine à avoir pour rester en forme avant un retour à l'action qui aura lieu à la mi-mai au plus tôt. Frank Lampard a été en contact régulier avec son équipe et lui-même utilise le temps accru pour faire une planification à long terme pour l'avenir de son club.

"Nous avons de bons jeunes joueurs, nous avons eu des joueurs expérimentés autour d'eux qui les ont aidés cette année, mais nous savons qu'il y a peu de domaines au sein de l'équipe où nous pouvons nous améliorer", a déclaré Lampard à Sky Sports. "Une partie de ce que nous avons déjà, une partie de la façon dont nous pourrions envisager de recruter à l'avenir. Cette période avec ce qui se passe dans le monde a rendu très difficile de trop préparer les transferts, à quoi cela va ressembler dans les semaines ou les mois à venir. Nous devons avoir différentes versions des plans pour l'avenir sur les transferts".

Pendant ce temps, l'annonce officielle de la signature du contrat du jeune Tino Anjorin devrait intervenir cette semaine après avoir convenu d'un accord de principe pour le renouveler il y a quinze jours. Chelsea a également entamé des discussions précoces pour voir s'ils peuvent s'entendre sur un accord pour garder Olivier Giroud à Stamford Bridge avec son contrat qui expirera à la fin de la saison.