Les spéculations se poursuivent quant à l'identité du lauréat du Ballon d'Or 2026, avant la cérémonie prévue demain, lundi soir, à Londres, au cœur d'une concurrence réunissant Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane, aux côtés d'Ousmane Dembélé qui cherche à conserver son trophée.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne française « RMC », seul un nombre très restreint de personnes connaît l'identité du vainqueur, puisque, depuis 2024, les joueurs ne sont plus informés à l'avance des résultats du vote, afin de garantir que le nom du lauréat reste secret jusqu'au moment de l'annonce officielle.

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Les récentes déclarations de Mbappé, au sujet de son ambition de remporter le Ballon d'Or, ont soulevé des interrogations sur la possibilité que sa campagne médiatique influence les votants. Mais Pascal Ferré, ancien responsable du trophée, a mis en doute la portée de ces déclarations, estimant que la décision revient aux journalistes votants, et non aux supporters.

À l'heure actuelle, seules 5 personnes environ connaissent la grande nouvelle, selon Ferré, qui a ajouté : « Comment garde-t-on l'identité du vainqueur cachée ? Je crois que le secret bien gardé est celui que l'on partage avec le moins de personnes possible. Et puis il y a des petites astuces et des méthodes simples. »

Et de poursuivre : « Ma méthode consistait à laisser circuler de faux classements au sein de la rédaction de France Football, pour alimenter les réseaux sociaux, et cela me faisait rire. À l'heure actuelle, il ne devrait pas y avoir plus de 5 personnes au courant du nom du lauréat. »

« Il ne le mérite pas »

De son côté, Jérôme Rothen, analyste de « RMC », estime que Mbappé ne mérite pas le trophée de son point de vue, soulignant que l'absence de titres collectifs constitue un facteur négatif, malgré les statistiques offensives du joueur du Real.

En revanche, Harry Kane a attiré l'attention après avoir inscrit 73 buts la saison dernière, dont 61 avec le Bayern Munich, tandis que Lamine Yamal s'est illustré grâce à ses performances avec le Barça, et à ses 16 buts en Liga lors de la saison 2025-2026, ainsi qu'à son rôle dans le sacre de l'Espagne en Coupe du monde, selon le rapport.

La plateforme « X » a connu ces derniers jours la propagation de fausses fuites, prétendant dévoiler le classement des candidats, parmi lesquelles des images truquées de conversations, de messages et de listes plaçant Mbappé ou Kane en tête.

Une source bien informée a qualifié ces fuites d'impossibles, les considérant comme faisant partie des spéculations habituelles qui précèdent l'annonce du vainqueur.



