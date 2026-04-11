Dans le club très fermé des cinq plus grands… Vidéo : Salah inscrit un nouveau record légendaire

En inscrivant un nouveau record personnel, la star Mohamed Salah a mis fin aux polémiques liées à sa non-titularisation contre le Paris Saint-Germain lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi dernier.

Il a poursuivi son irrésistible ascension samedi soir lors de la 32^e journée de Premier League, face à Fulham.

Il a inscrit le deuxième but des Reds à la 40^e minute, selon sa marque de fabrique : une frappe placée dans le coin opposé.

Selon Opta, il intègre ainsi le club très fermé des joueurs ayant atteint 250 actions décisives (hors penalties), consolidant sa place parmi les plus grands de l’histoire du championnat.

Il totalise désormais 157 buts (hors penalties) et 93 passes décisives.

Il rejoint ainsi un club très fermé, emmené par Wayne Rooney (288 contributions, dont 185 buts et 103 passes décisives), Ryan Giggs (269, 107 buts et 162 passes) et Alan Shearer (268). (204 buts et 64 passes décisives).

Andy Cole suit avec 259 contributions (186 buts et 73 passes décisives), juste devant Salah et ses 250 actions décisives (157 buts et 93 passes).

Une performance qui atteste de l’influence persistante du « Roi égyptien » dans l’une des compétitions les plus exigeantes au monde, et ce malgré les spéculations sur son avenir, puisqu’il a officiellement annoncé son départ de Liverpool en fin de saison.

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