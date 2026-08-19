Les supporters du club d'Al-Qadisiyah ont reçu plusieurs bonnes surprises, ce mercredi 19 août, la plus notable étant la signature du milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders en provenance de Manchester City.

Toutefois, Reijnders n'était pas la seule bonne surprise pour les supporters d'Al-Qadisiyah, puisque le journal saoudien « Al-Riyadiah » a révélé que le stade Aramco, qui accueillera les matches de l'équipe, était proche d'être prêt.

Le journal a précisé que le transport et l'installation de la pelouse du stade avaient été achevés, à l'aide des technologies les plus récentes spécialisées dans la réalisation des stades sportifs internationaux, afin qu'il soit prêt à accueillir les matches.

La capacité du stade Aramco atteint près de 47 000 spectateurs, destinée à toutes les catégories, avec des installations d'hospitalité modernes et des services numériques facilitant l'accès et les déplacements à l'intérieur du stade.

L'accès au stade est possible par 15 portes intérieures, appuyées par des systèmes intelligents de gestion des foules, en plus de solutions avancées pour organiser les déplacements du public et réduire l'affluence avant et après les événements.

Le journal a également révélé certaines des technologies utilisées dans les stades européens, telles que la pelouse du stade équipée d'un système d'aspiration des eaux de pluie, permettant d'accélérer leur évacuation et de réduire leur impact négatif durant les matches.

Le stade comprend également un système de ventilation, relié au système de climatisation dont la capacité atteint 22 500 tonnes de réfrigération couvrant l'ensemble du stade.

De plus, le calibrage du flux d'air dans le stade Aramco a été réalisé avec précision durant les phases de conception, à l'aide de technologies de simulation avancées, afin de garantir les plus hauts niveaux de confort et d'efficacité, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Al-Qadisiyah cherche à réunir toutes les conditions favorables, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, d'autant plus que l'équipe participera à la Ligue des champions d'Asie Élite pour la première fois de son histoire.