Les négociations concernant le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah vers le club turc de Beşiktaş ont connu un nouveau rebondissement, après que des articles parus dans la presse turque ont révélé un facteur susceptible d’être déterminant pour l’avenir du capitaine de l’équipe nationale égyptienne, alors que les négociations progressent de manière notable et que l’on attend avec impatience de connaître sa destination dans les prochains jours.

Selon le quotidien turc « Fanatik », Maggie, l’épouse de l’ancien Red, pèse de tout son poids dans la balance.

Selon le journal, Maggie privilégierait un pays à majorité musulmane, ce qui placerait la Turquie en pole position pour la famille et orienterait logiquement le choix du joueur vers le championnat turc.

Le club stambouliote aurait d’ailleurs accompli des progrès significatifs dans ses discussions avec les agents de l’international égyptien, la direction visant à finaliser l’opération durant le mercato estival en cours.

Selon le journal, un accord de principe fixerait son salaire à 10 M€ par an, plus des primes pouvant atteindre 2 M€ selon ses performances et celles du club.

Pour témoigner de leur enthousiasme, les supporters ont scandé le nom de Mohamed Salah lors de la présentation officielle de la nouvelle recrue Leandro Trossard, devant quelque 20 000 spectateurs.

Les fans ont scandé : « Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah », exprimant sans détour leur ardent souhait de voir la star égyptienne porter les couleurs du club la saison prochaine.

De son côté, Rami Abbas, l’agent de Mohamed Salah, a publié sur son compte officiel X : « Nous ne savons toujours pas où Mohamed Salah jouera la saison prochaine, mais nous le saurons peut-être très bientôt. »

Deux autres stars égyptiennes, Ahmed Hassan et Mohamed Elneny, ont déjà porté le maillot de Beşiktaş, perpétuant une tradition d’accueil des joueurs égyptiens au sein du club stambouliote.

Mohamed Salah a quitté Liverpool en fin de saison dernière, après neuf années couronnées de succès avec les « Reds », puis a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 avec l’Égypte, éliminée en huitièmes de finale par l’Argentine.