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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Dans l'euphorie générale à Barcelone, Hamza Abdelkarim inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football égyptien lors de la Coupe du monde

H. Abdelkarim
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Le joyau des pharaons

Hamza Abdelkarim, joueur du FC Barcelone et international égyptien, a livré une performance remarquée sous le maillot des Pharaons lors de la Coupe du monde 2026.

L’entraîneur des Pharaons, Hossam Hassan, l’a fait entrer en jeu à la 76^e minute de la rencontre face à la Belgique, en remplacement de Mohamed Salah, lors de la première journée de la phase de groupes.

D’après le site de statistiques « Opta », il est devenu, à 18 ans et 165 jours, le plus jeune joueur de l’histoire des Pharaons à fouler une pelouse mondiale.

Le FC Barcelone a salué la performance de son jeune joueur en publiant une photo sur son compte X, accompagnée du commentaire : « Hamza Abdelkarim a pris part au match Égypte-Belgique, conclu par un nul 1-1, pour sa première apparition en Coupe du monde. »

Les Pharaons figurent dans le groupe G, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

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