La Fédération nigérienne de football a officiellement annoncé le dépôt d'une candidature commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2032, ce trio devenant ainsi le premier candidat officiellement déclaré pour l'organisation de l'édition continentale dans six ans.

La Fédération nigérienne de football a confirmé, dans un communiqué officiel, que son homologue africaine avait définitivement validé la manifestation d'intérêt présentée par les trois pays, en réponse à l'appel lancé par la CAF au début du mois de juillet pour recevoir les dossiers des candidats souhaitant organiser les éditions de la Coupe d'Afrique des nations en 2028, 2032 et 2036.

Le communiqué de la fédération nigérienne indique : « La Fédération nigérienne de football informe l'opinion publique nationale et la famille du football que la Confédération africaine de football a officiellement confirmé que la manifestation d'intérêt du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2032 est désormais validée. »

Le Sénégal se portera-t-il candidat ?

Le dossier des trois pays réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES) devient la première candidature officielle pour accueillir l'édition 2032, dans l'attente d'une possible entrée en lice du Sénégal, qui avait déjà annoncé son intérêt pour l'organisation du tournoi au mois de mai dernier par la voix de l'ancienne ministre des Sports, Khady Diène Gaye.

Ce dossier commun représente une nouvelle étape pour les trois pays afin de renforcer leur présence sportive, dans le cadre de leur volonté d'accueillir, pour la première fois sous cette forme collective, le plus grand événement footballistique du continent africain.

La Libye entre dans la course pour 2028

Dans la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2028, la Libye avait officiellement annoncé sa candidature pour organiser le tournoi, qui sera le dernier avant l'adoption du système d'organisation de la compétition tous les quatre ans, en remplacement du système actuel.

L'entrée de la Libye constitue une surprise dans la course à l'organisation, en particulier après que plusieurs autres pays ont manifesté leur intention de se porter candidats sans déposer de dossiers officiels, parmi lesquels l'Égypte, le duo Botswana-Afrique du Sud, ainsi que l'Éthiopie.

Le Maroc, hôte de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations, avait pour sa part annoncé qu'il ne souhaitait pas se porter candidat pour accueillir une quelconque édition future du tournoi, malgré des informations faisant état d'une volonté au sein de la Confédération africaine de football de le convaincre de revenir dans la course à l'organisation, notamment en raison des inquiétudes persistantes concernant l'état de préparation du dossier du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie pour accueillir l'édition 2027.