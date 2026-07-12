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Dans l’attente des dernières formalités, Diego Forlán sera officiellement le sélectionneur de l’Uruguay jusqu’en mars 2027

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
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D. Forlan
M. Bielsa
Uruguay
Espagne
Mexique
Argentine

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid aborde avec un enthousiasme non dissimulé son futur défi.

Diego Forlán, légende uruguayenne, s’apprête à prendre les rênes de la sélection nationale en succession de l’Argentin Marcelo Bielsa, qui a conduit la Celeste lors de la Coupe du monde 2026.

Sous la houlette de Bielsa, la Celeste a déçu ses supporters lors de la Coupe du monde et a été éliminée dès la phase de groupes, après n’avoir récolté que deux points.


Interrogé par la chaîne Teledoc sur l’identité du futur sélectionneur, le président de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso, a confirmé que Diego Forlán prendrait ses fonctions dans les mois à venir.

Selon Foot Mercato, il a ajouté : « Si un accord est trouvé avec Diego Forlán dans les prochaines heures, il prendra en charge l’équipe des moins de 20 ans ainsi que les prochains matchs amicaux de l’équipe A. »

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Il a ajouté : « Il est très enthousiaste, même s’il reste encore quelques détails à finaliser. »

L’ancien international (112 sélections, 36 buts) totalise deux expériences d’entraîneur : d’abord à la tête de Peñarol en D1 uruguayenne en 2020, puis au club d’Athènes en Grèce en 2021.

L’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid aura la lourde tâche de redonner un second souffle à une Celeste en berne, sortie dès le premier tour du Mondial 2026.

La légende uruguayenne prendrait les rênes de la Celeste lors des trêves internationales de septembre, octobre et novembre, ainsi que pour les matchs amicaux jusqu’en mars 2027.

La fédération décidera ensuite de le maintenir ou de nommer un autre sélectionneur.

À noter que son statut pourrait évoluer dans les semaines à venir, notamment en fonction des résultats des élections internes prévues en fin d’année.


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