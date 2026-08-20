Manchester City met la dernière main à l'un de ses transferts de jeune joueur les plus marquants cet été, en se rapprochant de la finalisation de la signature du talent marocain étincelant Ayoub Bouaddi, milieu de terrain vedette du club français de Lille.

Cette démarche s'inscrit dans un plan global mené par le nouvel entraîneur des Citizens, Enzo Maresca, qui cherche à renforcer et développer l'effectif de l'équipe en vue de la nouvelle saison, après que le club a déjà réussi à boucler des transferts de poids, notamment celui d'Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest, au terme d'une concurrence acharnée avec les cadors de la Premier League.

Le remplaçant attendu de Rodri

Plusieurs rapports avaient auparavant confirmé la volonté de la direction de City de recruter Ayoub Bouaddi, considéré comme la solution idéale pour compenser le départ imminent du capitaine espagnol de l'équipe, Rodri, vers Barcelone, en raison des immenses capacités techniques du talent marocain, de son aptitude à créer le jeu et à contrôler le rythme des matches malgré son jeune âge.

Romano met fin au débat

Le célèbre spécialiste des transferts Fabrizio Romano a mis fin au débat autour de ce transfert, en confirmant via son compte officiel sur la plateforme « X » que Manchester City entamera le dernier round décisif des négociations avec la direction du club de Lille afin de conclure définitivement l'affaire dans un avenir très proche.

Romano a insisté sur le fait que le jeune joueur marocain est dans une attente totale et n'attend plus que le feu vert de son club et l'accord final pour se rendre en Angleterre, afin de passer la visite médicale et de finaliser officiellement les démarches de son transfert vers le champion en titre du Championnat d'Angleterre.

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