Dans l'attente de la position de Mourinho : Mbappé revient au Real Madrid avec un corps blessé et des messages énigmatiques

Le Français Kylian Mbappé est rentré à Madrid ce lundi matin, après une visite en France qui a suscité une vive polémique.

Sa trêve internationale ne s'est pas déroulée comme il l'espérait. Lors du premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Kylian Mbappé a marqué le but de la victoire contre la Turquie, mais il a quitté le terrain blessé à la suite d'une entorse du genou gauche.

Après avoir passé une partie de sa convalescence à Paris, où il a été aperçu dans une boîte de nuit de la capitale, Kylian Mbappé poursuit son programme de rééducation.

Sur des images captées par l'émission « El Chiringuito », l'ancien joueur du Paris Saint-Germain apparaît sur la passerelle de l'aéroport en compagnie de sa petite amie Ester Expósito.

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Il reste à voir quand Mbappé pourra reprendre les entraînements, ainsi que la nature de sa relation avec l'entraîneur José Mourinho après le message du joueur hier.

Mbappé fait polémique avec un message énigmatique

Kylian Mbappé a provoqué une nouvelle polémique à Madrid, après avoir publié des photos de lui en train de réaliser des exercices physiques sur un tapis de course et à vélo, en pleine convalescence de sa blessure. Mais ce qui a retenu l'attention, ce n'est pas tant son apparition à l'entraînement que le message énigmatique que portait l'une des photos, lequel a rappelé les déclarations de José Mourinho sur le professionnalisme des joueurs du Real Madrid.

Selon le journal espagnol « Sport », Mbappé est apparu dans l'une de ses stories en train de sourire face à la caméra, tandis que la chanson « Les bonnes nouvelles, les méchants » occupait l'arrière-plan, accompagnée des paroles : « Qui est le méchant ? Le très méchant ? », ce qui a ouvert la porte à de nombreuses interprétations à Madrid, surtout avec l'apparition du vélo sur l'une des photos.

La photo prend une importance d'autant plus grande en raison des récentes déclarations de Mourinho, au cours desquelles il a évoqué la nécessité pour un footballeur d'être professionnel 24 heures sur 24, mettant en garde contre la pratique de certaines activités susceptibles de l'exposer à une blessure, parmi lesquelles le vélo.

C'est de là qu'est venu, à Madrid, le rapprochement entre la photo de Mbappé et les déclarations de l'entraîneur portugais, car l'apparition de la star française sur un vélo, même si cela faisait partie de son programme physique et de rééducation, a remis les propos de Mourinho sur le devant de la scène d'une manière difficile à ignorer.

La sensibilité de la situation s'est accrue car Mbappé traverse déjà une période durant laquelle chacun de ses mouvements est scruté, après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure au genou, puis poursuivi son programme de soins hors de Madrid avec l'autorisation du club.

Mbappé n'a pas directement fait allusion à Mourinho ni à ses déclarations, et rien ne confirme que la publication de la photo constituait un message qui lui était délibérément adressé. Mais la concordance entre le vélo et les paroles énigmatiques de la chanson a laissé une large place à l'interprétation au sein des cercles madrilènes.