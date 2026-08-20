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imago-sport-1081064016.jpgAbdullah Ahmed

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Dans l'attente d'une autre transaction : Al-Hilal se sépare d'un nouvel étranger

Mercato
M. Patouillet
Yusuf Akcicek
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
France
Turquie
Arabie saoudite

Le "Zaïm" poursuit ses démarches

Le club d'Al-Hilal a poursuivi sa politique consistant à se séparer de ses joueurs étrangers en ce début de nouvelle saison, afin de libérer de l'espace pour conclure de nouvelles recrues lors de l'actuel mercato estival.

Le journaliste saoudien Hamad Al-Souwaïlihi a indiqué qu'Al-Hilal s'était mis d'accord avec le jeune gardien français Mathieu Patouillet pour résilier son contrat à l'amiable, celui-ci quittant ainsi le club librement.

Al-Souwaïlihi a précisé, dans des déclarations à l'émission « Dawrina Ghair » sur la chaîne « Al-Saudiya », que le départ de Patouillet offrirait à Al-Hilal la possibilité de recruter un nouveau joueur étranger dans la catégorie des jeunes talents à sa place.

Le journaliste saoudien a ajouté que « Al-Zaïm » souhaitait saisir cette opportunité en recrutant un joueur défenseur dans cette catégorie de jeunes talents, notamment en cas de départ du défenseur turc Yusuf Akçiçek.

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Fait étrange, Patouillet et Akçiçek avaient rejoint le club saoudien dans la catégorie des jeunes talents lors du dernier mercato estival, avant que la direction ne décide de s'en séparer après une seule saison.

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Cela survient bien qu'Akçiçek soit parvenu à disputer de nombreux matchs avec Al-Hilal, que ce soit comme titulaire ou remplaçant, tandis que Patouillet n'a pas réussi à convaincre l'entraîneur italien Simone Inzaghi de ses capacités.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal s'emploie actuellement à finaliser plusieurs recrues étrangères, notamment aux postes d'ailier et d'attaquant, alors que les départs de son attaquant uruguayen Darwin Núñez et de son ailier brésilien Malcom sont confirmés.

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