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Abobakr El Mokadem

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Dans l’affaire de la « vidéo à caractère sexuel », le parquet offre une possibilité d’éviter la prison à la star du Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
R. Asencio
Espagne

La séance s’est tenue ce mardi.

Selon un article publié ce mardi, la star du Real Madrid encourt plusieurs années de prison dans une affaire judiciaire dont l’issue pourrait être connue d’ici quelques jours.

Raúl Asensio, défenseur du Real Madrid, comparaît aux côtés de trois autres joueurs issus du centre de formation pour le tournage et la diffusion présumés d’une vidéo à caractère sexuel explicite impliquant une mineure sans son consentement.

Selon le journal « AS », le parquet des îles Canaries se dit prêt à renoncer à la peine de prison requise contre le défenseur madrilène, à condition qu’il présente des excuses formelles aux deux femmes apparaissant dans la vidéo.

La procureure Mercedes Gil Castillo, qui réclamait jusqu’à présent deux ans et demi de prison pour le défenseur, a annoncé cette position lors d’une audience préliminaire tenue ce mardi dans la salle n° 5 du tribunal correctionnel de Las Palmas de Gran Canaria.

Dans ce contexte, le parquet demandera qu’Asensio prenne place sur le banc des accusés aux côtés de ses trois anciens coéquipiers de la cantera madrilène, poursuivis pour avoir filmé et diffusé cette séquence intime impliquant deux femmes – dont l’une était mineure – à Grande Canarie durant l’été 2023, car il continue de soutenir qu’il a commis une infraction en diffusant la vidéo à une autre personne tout en sachant qu’elle avait été enregistrée sans autorisation.

Elle reconnaît toutefois l’argument de la défense : la responsabilité pénale peut être écartée si les victimes accordent leur pardon, possibilité prévue par la législation espagnole en matière de délits contre la vie privée.

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