Lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, l’équipe d’Haïti a créé la surprise en battant le Maroc, une performance historique pour sa première participation à la compétition.

D’après le site « Stats Foot », les Haïtiens ont inscrit un doublé dans un seul match de Coupe du monde pour la première fois, mettant fin à des décennies de frustration face aux cadors du ballon rond et annonçant la naissance des « Pirates des Caraïbes » sur la scène mondiale grâce à une performance en or.

Mais ce doublé historique n’est pas tout : ce match a aussi vu naître une nouvelle légende, le Marocain Ismaël Sibari, entré dans l’histoire du continent en devenant le premier joueur africain à marquer lors des trois matchs de la phase de groupes d’une même édition de la Coupe du monde.

Mais Sibari n’a pas seulement marqué : il a été le cerveau et l’âme de la sélection marocaine, avec un but lors du premier match, un autre lors du deuxième, puis une contribution décisive dans la rencontre conclusive pour parachever l’exploit. Des statistiques que ni Drogba, ni Eto’o, ni Salah n’avaient jamais atteints, permettant à Sibari de s’inscrire en lettres d’or dans les annales du Mondial.

Grâce à cet exploit, Saibari a inscrit un nouveau chapitre de l’histoire du football africain et caribéen, alliant gloire individuelle et contribution décisive à la victoire collective du Maroc.

Haïti ne célèbre pas seulement deux buts, mais l’émergence d’une génération qui a brisé le mur de la peur. De son côté, Saibari n’a pas seulement signé un triplé en Coupe du monde ; il est devenu le premier Africain à marquer lors des trois matchs de groupe, rappelant que les frontières de l’impossible sont faites pour être franchies.