Lors d’une soirée historique, la sélection haïtienne a accompli une première en battant le Maroc lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

D’après le site spécialisé « Stats Foot », les Haïtiens ont inscrit un doublé dans une rencontre mondiale pour la première fois, mettant fin à des décennies de frustration et actant la naissance des « Pirates des Caraïbes » sur la scène planétaire.

Mais ce doublé historique n’est pas tout : ce match a aussi vu naître une nouvelle légende, le Marocain Ismaël Sibari, entré dans l’histoire africaine en devenant le premier joueur du continent à marquer lors des trois matchs de la phase de groupes d’une même édition de la Coupe du monde.

Mais Sibari n’a pas seulement marqué : il a été le cerveau et l’âme de la sélection marocaine, avec un but lors du premier match, un autre lors du deuxième, puis une contribution décisive lors du troisième pour parachever l’exploit. Des chiffres que ni Drogba, ni Eto’o, ni Salah n’avaient jamais atteints auparavant, permettant ainsi à Sibari de se hisser au sommet du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde.

Avec ce total, il rejoint au classement des meilleurs buteurs arabes de l’histoire de la Coupe du monde l’Égyptien Mohamed Salah, le Marocain Youssef En-Nesyri, le Tunisien Wahbi Khazri ainsi que les Saoudiens Sami Al-Jaber et Salem Al-Dossari, tous auteurs de trois réalisations dans l’épreuve.

Grâce à cet exploit, Saibari a inscrit un nouveau chapitre de l’histoire du football africain et caribéen, alliant gloire individuelle et contribution à une victoire collective historique de la sélection marocaine.

Haïti ne fête pas seulement deux buts, mais l’émergence d’une génération qui a fait tomber le mur de la peur. Quant à Sibari, il ne sabre pas uniquement un triplé en Coupe du monde : il devient le premier Africain à atteindre ce seuil dès la phase de groupes, rappelant que les frontières du possible sont faites pour être repoussées.