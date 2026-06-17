Dans cette séquence vidéo, Luka Modrić place la Croatie en position délicate, tandis que la VAR vient finalement en aide à Harry Kane

Un seul instant a suffi pour renverser la situation dans ce match au sommet : dans un moment auquel les supporters croates n’étaient pas habitués de la part de leur capitaine chevronné, Luka Modrić a commis une faute qui a coûté à son équipe un penalty précoce face à l’Angleterre.

Entre un premier arrêt qui enflamme les tribunes et la décision, après consultation de la VAR, d’ordonner une nouvelle tentative, Harry Kane se présente à nouveau et offre aux « Three Lions » un début de Coupe du monde 2026 parfait.

Dès l’entame de leur campagne dans le groupe de la Coupe du monde 2026, les deux formations offraient ainsi un duel de haut niveau, riche en suspense et en controverses.

Le capitaine croate Luka Modrić, généralement si fiable, commet l’irréparable en fauchant Madueke dans la surface, offrant ainsi un penalty Early aux Three Lions.

Harry Kane, le buteur historique des Three Lions, s’élance alors, mais le gardien croate repousse brillamment la tentative, provoquant la joie des supporters croates qui croient le danger écarté.

L’euphorie est toutefois de courte durée : après consultation de la vidéo, l’arbitre constate que le gardien a anticipé sa ligne et ordonne de répéter la tentative.

Concentré et d’une sang-froid exemplaire, le capitaine anglais a alors retenté sa chance et logé le ballon au fond des filets, offrant à son équipe un avantage précieux dans l’un des matches les plus marquants de la première journée de la phase de groupes.