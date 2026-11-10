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Les déclarations d’Uli Hoeneß sur Jamal Musiala continuent d’alimenter le débat public. Lothar Matthäus les critique à son tour.

Dans sa chronique pour Sky, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe d’Allemagne s’est notamment attaqué au passage dans lequel Hoeneß, au regard du dossier médical de Musiala, s’était demandé si son salaire annuel correspondait encore à ses performances.

« Si Hoeneß fait allusion au rapport qualité-prix, alors il faudrait aussi, à l’inverse, au moins doubler, voire tripler le salaire d’un Michael Olise, puisque sa valeur marchande est passée de 50 millions d’euros lors de son recrutement, montant de son indemnité de transfert, à 150 ou 200 millions », a écrit Matthäus.

À chaque signature de contrat, le club comme le joueur prennent un certain risque, car « au moment de signer un contrat, on ne sait pas où cela va mener », a poursuivi Matthäus. Pour Olise, « la trajectoire est constamment ascendante depuis un an et demi », mais il faut aussi voir le revers de la médaille.

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« Si Musiala gagne trop parce qu’il n’est pas disponible actuellement, alors, à l’inverse, Olise ou d’autres joueurs du Bayern qui dépassent les attentes gagneraient trop peu », a expliqué l’expert de Sky. C’est aussi pour cette raison qu’il porte un regard critique sur les déclarations de Hoeneß.

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Qu’a encore dit Lothar Matthäus sur les déclarations d’Uli Hoeneß ?

Sur le fond, il dit toutefois pouvoir comprendre les propos du dirigeant du Bayern. Dimanche soir, dans Sky90, Matthäus avait avancé l’idée que Hoeneß ne cherchait nullement à attaquer Musiala par ses déclarations, mais plutôt à le motiver davantage.

« Il le pique un peu. Il ne s’agit pas seulement de le couver, mais aussi de se battre face à l’adversité. Je pense qu’Uli a voulu créer cette résistance avec sa déclaration. Je trouve aussi qu’il a raison de dire une chose pareille, parce qu’on ne peut pas simplement enjoliver la situation et attendre d’une manière ou d’une autre qu’il revienne. Il doit maintenant faire ses preuves. Il doit traverser cette épreuve », a expliqué Matthäus.

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Après sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, Musiala a subi plusieurs contretemps et souffre d’une déchirure des fibres musculaires depuis fin septembre. En outre, après deux effondrements survenus pendant la préparation de la saison en cours, il est apparu que l’international allemand souffre d’un dysfonctionnement neurologique provoquant des absences brèves et temporaires, mais qui se soignent bien. Il s’agit d’une forme de crise d’épilepsie.

Le nouveau retour de Musiala sur le terrain devrait avoir lieu après la prochaine trêve internationale, à la fin du mois, lorsque le Bayern affrontera le 1. FC Cologne le 21 novembre. Selon Hoeneß, l’entraîneur Vincent Kompany, qui a récemment passé quelques jours à l’hôpital en raison d’une irritation des méninges, pourrait alors lui aussi retrouver sa place sur le banc.

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Musiala n’a disputé que quatre rencontres cette saison. Lors de la large victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, sans être impliqué sur d’autres buts.