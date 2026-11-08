Danny Makkelie vivement critiqué après un penalty très controversé accordé à Feyenoord

Les amateurs de football sont furieux contre Danny Makkelie, son arbitre assistant et l’arbitre vidéo Clay Ruperti. Le corps arbitral a décidé d’accorder un penalty à Feyenoord pour une main présumée de Vasilios Zagaritis.

Au moment du penalty, Feyenoord menait déjà 0-1 en Frise, après un début de match laborieux. Selon l’arbitre assistant, Zagaritis avait touché du bras un centre de Givairo Read.

Sur les conseils de son assistant, Makkelie a décidé d’accorder un penalty à Feyenoord. Nacho Ferri l’a transformé, portant le score à 0-2 pour Feyenoord.

Robin Veldman, l’entraîneur de Heerenveen, était furieux contre les arbitres et a reçu un carton jaune pour son emportement. Sur X, les critiques contre Makklie ont également fusé.

« Makkelie a lui aussi bien régressé en tant qu’arbitre, franchement », réagit Twan. « Scandaleux. Heerenveen a été lésé par Makkelie, cet arbitre surcoté, et par Ruperti, supporter de Feyenoord, à la VAR. Le niveau de l’arbitrage aux Pays-Bas est vraiment risible, même avec la VAR », estime Mateo.

Sem, lui aussi, n’en croit pas ses yeux. « Makkelie et Ruperti, et un penalty pour Feyenoord, hahaha. Ce championnat et cette fédération, ça fait longtemps qu’on ne peut plus les prendre au sérieux. »