Danny Makkelie troque temporairement les Pays-Bas contre l’Arabie saoudite

Danny Makkelie arbitrera dans les prochaines semaines en Arabie saoudite. L’arbitre a été désigné avec son équipe pour diriger des matches de l’Arabian Gulf Cup, rapporte notamment la KNVB.

Makkelie a été désigné par l’UEFA, en compagnie des arbitres assistants Hessel Steegstra et Jan de Vries ainsi que du VAR Erwin Blank, comme représentant européen pour la prochaine édition du tournoi. Le Portugais João Pinheiro et son équipe feront également le déplacement.

La Gulf Cup se disputera du 23 septembre au 6 octobre 2026 à Djeddah. Huit pays participeront à l’événement, organisé pour les nations de la région du Golfe.

Oman, l’Irak, le Koweït et le pays hôte, l’Arabie saoudite, ont été versés dans le groupe A, tandis que les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar et le Yémen composent le groupe B.

Au cours du tournoi, il sera précisé quels matches seront confiés à Makkelie. Pour lui, Steegstra et De Vries, il s’agira d’une nouvelle mission internationale, après avoir déjà officié à la Coupe du monde 2026.

L’arbitre de 43 ans a dirigé, lors de la Coupe du monde, les matches de groupe Maroc - Haïti et États-Unis - Paraguay, ainsi que le match à élimination directe France - Suède.

Makkelie peut d’ores et déjà préparer sereinement le tournoi, puisqu’aucun match d’Eredivisie ne lui a été attribué par la KNVB ce week-end.