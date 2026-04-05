Danny Makkelie fait le point : le trio local intervient, l'heure de début reste inconnue

L'arbitre Danny Makkelie a fait le point auprès d'ESPN. Le coup d'envoi du derby de l'IJssel entre les Go Ahead Eagles et le PEC Zwolle a été reporté en raison du port de cagoules interdites par les supporters de Zwolle.

« Ils sont en train de faire sortir les supporters de la tribune. Les supporters ont eu la possibilité d'enlever leurs cagoules, mais ils n'ont pas obéi », a déclaré Makkelie à ESPN.

Selon l'arbitre, le trio d'arbitrage a désormais pris une décision. « Le secteur doit être évacué. »

Il n'était pas envisageable de laisser le match se dérouler avec des supporters portant des cagoules, car des accords avaient été conclus au préalable entre les deux clubs.

« J’ai cru comprendre que les supporters du PEC Zwolle étaient autorisés à venir à condition qu’il n’y ait ni feux d’artifice ni cagoules et qu’ils se comportent normalement », explique l’arbitre.

Les images d'ESPN montrent qu'une grande partie des supporters de Zwolle portaient des masques couvrant le visage. « Et des feux d'artifice sont également lancés en ce moment. C'est une chance qu'ils n'aient pas été lancés pendant le match », estime Makkelie.

Selon l’arbitre, il n’y a pas encore d’heure limite pour le coup d’envoi. « J’ai cru comprendre qu’ils s’apprêtent à évacuer le secteur visiteurs. Ensuite, les joueurs veulent s’échauffer et nous commencerons dès que possible. » Selon Makkelie, il n’y a pour l’instant pas d’heure limite pour le coup d’envoi et il espère que personne n’aura à revenir un autre jour pour le IJsselderby.