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Danny Makkelie Heerenveen FeyenoordImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Danny Makkelie et la VAR sévèrement critiqués sur ESPN après un penalty très contestable accordé au Feyenoord

Feyenoord
Heerenveen

Le sc Heerenveen est mené 2-1 à la pause face au Feyenoord, qui doit notamment son avantage à un penalty discutable. Le défenseur d’Heerenveen Vasilios Zagaritis a reçu le ballon sur son bras d’appui, mais malgré de vives protestations, l’arbitre Danny Makkelie et l’arbitre vidéo Clay Ruperti ont maintenu leur décision. Une décision incompréhensible pour Arnold Bruggink, consultant d’ESPN.

Un peu moins de cinq minutes après l’ouverture du score des Rotterdamois sur une belle frappe d’Anis Hadj Moussa, Makkelie a sifflé un penalty de manière assez inattendue : sur un centre de Givairo Read, le ballon avait touché le bras d’appui de Zagaritis.

Les joueurs d’Heerenveen semblaient penser que Makkelie reviendrait sur sa décision. Mais malgré une concertation avec Ruperti, l’arbitre ne l’a pas fait, et Nacho Ferri a transformé le penalty.

« Aujourd’hui, la règle dit que si l’on utilise son bras d’appui pour prolonger son corps, il peut y avoir penalty. Mais ce n’est quand même pas ce qui se passe ici, enfin ! Je trouve ça vraiment anormal. Quand je vois ça, je me dis… »

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« C’est l’arbitre assistant qui prend cette décision. Makkelie n’avait pas accordé de penalty, mais que fait l’arbitre vidéo ? Il doit vraiment intervenir et leur dire : "Les gars, là, vous vous trompez complètement." Enfin ! »

« Waouh, je trouve ça vraiment incroyable », affirme Bruggink, qui comprend parfaitement les remous provoqués dans les tribunes par la décision controversée de l’équipe arbitrale. « Je n’y comprends vraiment rien ! »

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