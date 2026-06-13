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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

Danny Makkelie entre dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un moment marquant lors du match États-Unis - Paraguay

Etats-Unis vs Paraguay
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Danny Makkelie a marqué l'histoire de la Coupe du monde en devenant le premier arbitre à appliquer la nouvelle règle sur l'erreur d'identité.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, la FIFA a doté le VAR d’outils supplémentaires. En cas d’erreur d’identité, le VAR peut désormais corriger l’arbitre si la sanction (carton jaune ou rouge) a été infligée à un joueur par erreur, suite à une faute commise par un coéquipier.

Après la mi-temps, le VAR Carlos del Cerro Grande a appelé Makkelie à l’écran de manière inattendue. La raison n’a pas été immédiatement claire, mais il s’est avéré que l’arbitre avait mal interprété une action.

Lors d’un duel entre Miguel Almirón et le capitaine américain Tim Ream, ce dernier avait écopé d’un carton jaune pour une faute supposée sur le Paraguayen.

Les images visionnées par Makkelie ont montré que Ream n’avait pas touché son adversaire lors de son tacle. Almirón a poursuivi sa course avant de s’effondrer comme un cygne blessé.

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Makkelie conclut qu’il n’aurait jamais dû sanctionner Ream et annula logiquement le carton. Almirón reçut alors l’avertissement qu’il méritait. Une première historique.

Makkelie, peu sollicité par la suite, a assisté à la large victoire des États-Unis ; le Paraguay n’a jamais été dans le coup (4-1).

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