À la mi-temps du choc d’Eredivisie entre Feyenoord et l’AZ, le score est de 1-0, mais le moment le plus marquant s’est produit juste avant la pause. L’arbitre Danny Makkelie avait accordé un penalty à l’AZ, avant d’être ensuite rappelé par le VAR. Sur De Eretribune sur ESPN, on doute du bien-fondé de cette décision.

Après une passe en retrait trop courte de Gjivai Zechiël, Tjark Ernst a tenté de rattraper la situation, mais le vigilant Mexx Meerdink s’est interposé avant de tomber ensuite un peu facilement sur la pelouse. Makkelie a estimé qu’il y avait penalty, mais a changé sa décision après l’intervention du VAR.

« Je ne pense pas que ce soit penalty », commence Been sur ESPN. « Nous avons vu vingt ralentis et nous ne pouvions toujours pas voir s’il y avait penalty, ou si Meerdink avait été touché. Makkelie a été appelé à l’écran, et combien de temps a-t-il passé sur ces ralentis ? »

C’est précisément pour cette dernière raison que Kees Kwakman est convaincu que la décision prise par Makkelie sur le terrain aurait dû être maintenue. « Si ce n’est pas une erreur claire, la décision prise sur le terrain doit rester. En l’occurrence, c’est un penalty », juge-t-il.

Kwakman renvoie dans son argumentation au règlement de la KNVB, qui suit le protocole international du VAR de l’IFAB. Il y est indiqué que le VAR ne peut intervenir qu’en cas d’erreur claire et manifeste ou d’incident grave manqué.

Si la décision de l’arbitre est discutable, mais pas clairement erronée, la décision initiale doit en principe être maintenue. Erwin Blank, le VAR de Feyenoord - AZ, a donc dû être totalement convaincu qu’il n’y avait absolument pas penalty pour les joueurs d’Alkmaar.

« Je pense d’ailleurs que Meerdink est bien touché sur le pied », poursuit Kwakman. « Est-ce aussi la raison pour laquelle il tombe, je me le demande. Mais je ne pense pas qu’après 52 ralentis, on puisse dire qu’il n’est pas touché. Je ne pense pas que Makkelie soit heureux d’avoir été appelé à l’écran pour cela », conclut-il.