Danny Koevermans, devenu arbitre amateur, affirme que les arbitres méritent davantage de respect, selon les propos de l’ancien international néerlandais tenus lors d’un épisode de VERSUZ réalisé en partenariat avec le Service des établissements pénitentiaires.

Après avoir raccroché les crampons, il a d’abord évolué comme défenseur central au sein de l’équipe première de son club amateur local. Avec les années, alors qu’il devait se contenter de divisions inférieures, il a fini par échanger ses crampons contre un sifflet.

« Sur le banc, je passais mon temps à critiquer les arbitres. Ça rendait mes enfants complètement fous et ils me disaient : “Pourquoi tu ne le fais pas toi-même, alors ?” Et je me suis dit : “Pourquoi pas, en fait ?” »

Interrogé sur son style d’arbitrage, il répond : « Es-tu du genre à siffler au moindre contact ou préfères-tu laisser jouer comme Bas Nijhuis, quitte à ce que les joueurs se marchent dessus ? »

« En posant la question ainsi, tu dénigres en fait Nijhuis. Tu le présentes d’emblée sous un jour très négatif, alors qu’il est l’un des meilleurs arbitres des Pays-Bas. »

« Il a légèrement ajusté ce style. Cette saison, il était particulièrement en forme. La KNVB l’avait même désigné pour diriger Ajax - Feyenoord, avant qu’il ne se blesse gravement », poursuit Koevermans.













« C’est exact : il laisse beaucoup passer. Je dirais que je suis une version “allégée” de Nijhuis », conclut Koevermans, qui intronisera plus tard son homologue dans son Top 5 des meilleurs arbitres de l’histoire de l’Eredivisie.

Ricardo, agent pénitentiaire au DJI, est également présent à table. Il explique qu’il lui arrive parfois de devoir jouer le rôle d’arbitre dans son travail : « J’essaie de montrer aux détenus l’autre facette de la médaille. Je veux qu’ils repartent en étant de meilleures personnes qu’à leur arrivée. Quand j’y parviens, cela m’apporte une grande satisfaction », conclut-il.

Comme sur un terrain de foot, vous faites respecter les règles et gardez votre sang-froid. Ce portrait vous parle ? Le poste d’agent pénitentiaire est peut-être fait pour vous. Plus d’infos sur la page « Travailler chez DJI ».