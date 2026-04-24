Danny Koevermans, désormais arbitre amateur, affirme que les arbitres méritent davantage de respect, comme l’explique l’ancien international néerlandais dans un épisode de VERSUZ réalisé en collaboration avec le Service des établissements pénitentiaires.

Après avoir raccroché les crampons, il a d’abord évolué comme défenseur central au sein de l’équipe première de son club amateur local. Avec les années, alors qu’il devait se contenter de divisions inférieures, il a fini par échanger ses chaussures à crampons contre un sifflet, il y a quelques saisons.

« Sur le banc, je passais mon temps à critiquer les arbitres. Ça rendait mes enfants complètement fous et ils me disaient : “Pourquoi tu ne le fais pas toi-même, alors ?” Et je me suis dit : “Pourquoi pas, en fait ?” »

Interrogé sur son style d’arbitrage, il répond : « Es-tu du genre à siffler au moindre contact ou préfères-tu laisser jouer comme Bas Nijhuis, quitte à ce que les joueurs se marchent dessus ? », lance l’invité Bart D’Hanis.

« En posant la question ainsi, tu dénigres en fait Nijhuis. Tu le présentes déjà sous un jour très négatif, alors qu’il est l’un des meilleurs arbitres des Pays-Bas. »

« Il a légèrement ajusté ce style. Cette saison, il était en grande forme. La KNVB l’avait même désigné pour diriger Ajax-Feyenoord, mais il s’est malheureusement gravement blessé », conclut Koevermans.













« C’est exact : il tolère beaucoup d’actions. Je dirais que je suis une version “allégée” de Nijhuis », analyse Koevermans, qui intégrera plus tard Nijhuis dans son Top 5 des meilleurs arbitres de l’histoire de l’Eredivisie.

Ricardo, agent pénitentiaire au DJI, fait également partie des invités. Il explique qu’il doit parfois endosser le rôle d’arbitre dans son travail : « J’essaie de montrer aux détenus l’autre côté de la médaille. Je veux qu’ils repartent meilleurs qu’à leur arrivée. Quand j’y parviens, cela m’apporte beaucoup de satisfaction », conclut-il.

Tout comme un arbitre, vous veillez au respect des règles et gardez la tête froide. Cette description vous parle ? Le métier de surveillant pénitentiaire pourrait être fait pour vous. Plus d’informations sur werkenbijdji.nl.