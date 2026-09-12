Danny Buijs digère très mal la défaite de Fortuna Sittard contre l’Ajax (1-5), comme il l’a fait comprendre dans son interview à ESPN. C’est surtout la manière dont son équipe a encaissé les buts qui suscite une énorme frustration.

Fortuna a plutôt bien tenu le coup pendant un certain temps face à l’Ajax, est même revenu à 1-1 après la pause, mais a finalement tout de même subi une lourde défaite. Selon Buijs, cela est surtout imputable à ses propres défenseurs.

« Après la pause, on s’en sort bien, parce qu’ils obtiennent une énorme occasion pour le 0-2. Une défense vraiment dramatique », a déclaré Buijs. « Mais ensuite, on marque ce 1-1. C’est ce qu’on veut. Là, on espère davantage. Et puis ça tourne évidemment d’une manière aussi bête. Je crois qu’ils ont marqué trois de leurs cinq buts sur corner. Si cela arrive, vous n’obtiendrez absolument jamais un résultat contre l’Ajax. »

« Cela peut arriver une fois, mais si cela se produit plusieurs fois, cela dit aussi quelque chose », a poursuivi Buijs, qui constate que ses joueurs ne parviennent pas à rester concentrés pendant quatre-vingt-dix minutes. « C’est aussi une qualité, une qualité sous-estimée. C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup de garçons qui jouent aujourd’hui pour des clubs comme Fortuna ne finissent jamais au PSV, à l’Ajax ou à Feyenoord, parce qu’il leur manque un certain nombre d’aspects. Et celui-ci en fait partie. »

Une conclusion d’une grande dureté de la part de Buijs, qui n’est d’ailleurs pas seulement critique envers ses défenseurs. L’attaquant Lecquincio Zeefuik n’a pas non plus répondu à ses attentes, raison pour laquelle il a été remplacé dès la mi-temps. « Je ne l’ai pas trouvé très bon. Il avait déjà un carton jaune. J’ai aussi trouvé qu’il n’était pas totalement dans son match dans sa tête », explique Buijs.

« Je fais référence à sa manière de réagir aux coéquipiers quand ils disent quelque chose. Sur cette action avec ce carton jaune, quelque chose de plus peut très vite arriver. Il se retrouve beaucoup trop souvent dans ce genre de moments. »

« C’est ce qu’il doit apprendre. Dans ce domaine, cela doit être bien meilleur. On peut alors dire : ce n’est encore qu’un garçon de 21 ans. Il fait des choses extrêmement belles, mais il fait aussi énormément de choses qui doivent absolument être meilleures », estime l’entraîneur de Fortuna.