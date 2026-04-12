Danny Buijs en a assez de son propre joueur : « C'est incroyable ce qu'on peut vivre ! »

Danny Buijs ne cache pas son agacement : Luka Tunjic, le milieu de terrain du Fortuna Sittard, s’est soudainement mis en retrait sans prévenir et se trouverait actuellement en Allemagne, selon les informations de l’entraîneur.

« Tunjic s’est désisté sans criergare », s’indigne Buijs avant la rencontre face au NAC. « Pour quelle raison ? Eh bien… Oui, pour quelle raison ? Il dit qu’il n’est pas disponible. »

« Ces dernières semaines, il s’est entraîné et a joué, puis, du jour au lendemain, il déclare : je ne peux plus m’entraîner ni jouer. Et voilà qu’il prend la poudre d’escampette. » Pascal Kamperman y voit un problème contractuel et peut-être un départ imminent.

« On penche plutôt pour ça », réagit Buijs. « Mais il y a aussi tout un entourage autour de lui aujourd’hui. C’est parfois incroyable ce qu’on vit », soupire-t-il. « Si j’ai la moindre idée de l’endroit où il se trouve ? Je suppose qu’il est en Allemagne. »

« Ça me ronge de l’intérieur », reconnaît l’entraîneur principal. « Je trouve que les agents jouent aujourd’hui un rôle vraiment important vis-à-vis d’un joueur. Les clubs paient les salaires ponctuellement. On est en droit d’attendre quelque chose en retour, mais il faut aussi donner quelque chose en retour. C’est parfois déséquilibré. »

« Nous avons un groupe formidable et c’est là-dessus que je veux consacrer mon temps et mon énergie », conclut Buijs. En cas de victoire contre le NAC, Fortuna remontera à la onzième place de l’Eredivisie.