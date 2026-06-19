Danjuma livre un témoignage précis sur l’état de santé de Nouri : « Je suis allé le voir avant-hier. »

Arnaut Danjuma a livré un point santé encourageant sur Abdelhak Nouri. L’attaquant de Valence, 29 ans et ami de l’ancien Ajacide, a affirmé dans l’émission « Het Oranje Café » que Nouri, désormais âgé de 29 ans, progresse régulièrement. Il a salué l’implication sans relâche de sa famille.

Après avoir évoqué la fracture de la jambe subie cette nuit par la star canadienne Ismaël Koné face au Qatar, Danjuma a rappelé l’impact considérable que de tels accidents ont sur l’entourage immédiat d’un joueur. « Je me suis encore rendu chez Abdelhak Nouri avant-hier. Quand je vois ce genre de choses, je suis profondément touché. Chez Nouri, ce que sa famille fait pour lui… Les gens ne se rendent pas compte de ce que cela représente », a expliqué Danjuma.

« À la télévision, ces images nous touchent. Mais quand on voit de près ce que ses proches font pour qu’il retrouve son meilleur niveau, c’est indescriptible. Ils y mettent tout leur cœur, leur sueur et leurs larmes », a expliqué Danjuma, admiratif du dévouement de la famille de son ami.

Selon lui, quiconque assiste de près à ce travail ne peut qu’admirer la manière dont Nouri est pris en charge. « Quand on voit ce que fait sa famille, c’est indescriptible. On ne peut que les applaudir et espérer qu’il s’en remettra. »

« Cela nous rappelle aussi ce qui est vraiment essentiel dans la vie, et on peut en tirer de la force. Tout le monde prie pour lui », a-t-il ajouté.

« Quand on voit l’engagement de sa famille, on mesure l’amélioration progressive de son état et ses réactions plus encourageantes. Le travail accompli dans l’ombre pour lui offrir une meilleure qualité de vie est impressionnant. Nous ne pouvons qu’être reconnaissants d’être ici et conscient de tout ce que cela représente. »