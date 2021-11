Danilo : "Neymar doit faire attention à ce qu'il dit"

Il y a de cela un mois, et face aux critiques incessantes qu’il recevait de la part de ses détracteurs, Neymar avait déclaré qu’il pourrait se retirer de la scène internationale après la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La star du PSG avait justifié cette prise de position par le fait qu’il voulait pratiquer son métier sereinement, en prenant du plaisir et sans prise de tête liée à la pression extérieure.

L’ancien Barcelonais a depuis nuancé quelque peu ses propos. Un rétropédalage qui n’a cependant pas faire taire le débat concernant son état d’esprit. Dans son pays, on continue notamment à le montrer du doigt pour avoir envisagé de tourner le dos à sa sélection nationale.

Qu’en pensent ses coéquipiers de l’équipe auriverde ? Il semblerait que ces derniers ne lui en tiennent pas trop rigueur pour ses propos, comme le laisse supposer la récente sortie médiatique de Marquinhos. Cela dit, certains ne partagent pas nécessairement son point de vue.

« Si Neymar a dit ça c’est qu’il a ses raisons »

Dans un entretien à Goal Brésil, le joueur de la Juventus, Danilo, a indiqué qu’il était un peu surpris par les propos de Ney. « C'est compliqué. Des joueurs d'autres équipes ont aussi des prises de positions similaires. Toni Kroos a récemment pris sa retraite internationale et ça ne fait pas scandale comme pour Ney. Mais, il (Neymar) doit faire attention. Mais s'il dit cela c’est qu’il a ses raisons. Après, il y a aussi les personnes qui travaillent avec lui et qui réfléchissent et analysent la situation. Au bout du compte, c'est une question très personnelle et il est difficile de donner un avis, car je n'arrive pas à ressentir les mêmes sentiments que lui. J'espère qu'il sera avec nous pour longtemps car c'est très agréable de le voir jouer à nos côtés ».

Neymar est aujourd’hui le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao derrière Pelé et Danilo reconnait qu’il est l’élément clé des quintuples champions du monde. « Bien sûr, cela va sans dire. La plupart des gens ne le connaissent pas assez bien. Moi, vu que je le côtoie depuis l'époque de Santos, je peux facilement dire que j'ai rencontré très peu de joueurs aussi passionnés que lui par le football », a-t-il souligné.