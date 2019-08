Daniele De Rossi buteur dès son premier match avec le Boca Juniors

Le milieu de terrain italien a trouvé le chemin des filets dès son tout premier match avec club de Boca Juniors. Mais son équipe a perdu.

Environ deux semaines après avoir atterri à Bueinos Aires, Daniele De Rossi a effectué mardi soir ses premiers pas sous le maillot de son nouveau club de Boca Juniors. Un baptême de feu mitigé. L’ancien romain a pu célébrer ses débuts avec une réalisation, mais son équipe s’est inclinée au final.

De Rossi et le Boca Juniors disputaient un match de Coupe d’ face à une équipe de deuxième division Almagro. Un "simple" 16e de finale. À la surprise générale, les "Xeneizes" se sont inclinés aux tirs au but (1-3) après avoir terminé le match sur le score d’un but partout.

On jouait la 28e minute lorsque le champion du monde 2006 a trouvé la faille dans cette partie. De la tête, il a placé une reprise imparable et a donné l’avantage à sa formation. Un avantage qui fut annulé à neuf minutes de la fin du temps règlementaire par Juan Martinez.

De Rossi n’est pas resté sur le terrain jusqu’au bout. À la 76e minute, et après avoir notamment reçu un carton jaune, il a cédé sa place à Campuzano. C’est donc du banc et impuissant qu’il a assisté à l’élimination des siens.

Le Boca n’a désormais plus que le championnat et la Copa Libertadores à jouer. Dans la compétition continentale, les vice-champions d’Amérique du Sud font partie des huit quart de finalistes, en compagnie de leurs vieux rivaux de River Plate, de cinq équipes brésiliennes et des Paraguayens de Godoy Cruz.