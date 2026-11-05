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L’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, envisage de recruter cet hiver le milieu de terrain du Maccabi Tel Aviv Issouf Sissokho, dont il suit la progression depuis plus de 12 mois. Le club de Premier League devra toutefois agir rapidement s’il veut attirer le Malien de 24 ans à Elland Road avant ses concurrents européens au début de la nouvelle année.

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Un club du Yorkshire prépare une offensive hivernale

Selon TEAMtalk, Leeds se prépare à soumettre une offre officielle pour le milieu défensif à l’ouverture du mercato de janvier, après avoir échoué à renforcer son entrejeu cet été. Après avoir suivi de près l’ancien joueur de Bordeaux pendant plus d’un an, les responsables du recrutement le considèrent comme une solution idéale pour étoffer l’effectif de Farke. Un élément crucial pour les espoirs de Leeds : le joueur est disposé à rejoindre l’Angleterre et privilégie un transfert dans le Yorkshire de l’Ouest.

Des concurrents européens entrent dans la course

Malgré la préférence du joueur, le club de Premier League doit faire face à une vive concurrence venue d’Espagne et du Portugal pour obtenir sa signature. Levante, pensionnaire de Liga, est actuellement le prétendant le plus avancé : le club a déjà ouvert des discussions avec l’entourage de Sissokho et prépare une offre d’environ 5 millions d’euros (4,2 millions de livres sterling/5,6 millions de dollars).

Par ailleurs, Braga, qui participe à la Ligue Conférence, a inscrit le Malien sur sa liste de cibles et pourrait soumettre sa propre offre cet hiver si son club actuel se dit ouvert à une vente. Sissokho étant sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une option de prolongation de 12 mois pour le club, les prétendants ne peuvent pas négocier de précontrat et doivent s’entendre directement sur une indemnité avec le club israélien.

Ses bonnes performances suscitent un vif intérêt

La cote de Sissokho n’a cessé de grimper depuis son arrivée dans l’élite israélienne en provenance du club français de Bordeaux en 2024, où il avait disputé 65 matches en équipe première. Depuis son arrivée à Tel-Aviv, ce milieu à vocation défensive a disputé 97 rencontres toutes compétitions confondues et aidé son équipe à remporter un titre de champion ainsi qu’une coupe nationale.

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En parallèle de ses succès en club, le joueur de 24 ans a représenté le Mali chez les moins de 23 ans et aux Jeux olympiques. Le milieu souhaitant se mesurer au plus haut niveau possible, des sources indiquent qu’un accord cet hiver est envisageable, alors que des clubs des cinq grands championnats européens se préparent à passer à l’action.

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Leeds doit agir vite en janvier

La direction de Leeds doit désormais agir rapidement pour égaler ou dépasser l’offre imminente de 5 millions d’euros de Levante dès l’ouverture du mercato hivernal, sous peine de laisser échapper sa cible de longue date. Recruter Sissokho tôt dans le mercato donnerait à Farke la profondeur d’effectif au milieu de terrain qui lui a manqué cet été, alors que Leeds cherche à consolider sa place en Premier League lors de la seconde moitié de la saison. De son côté, le Maccabi se prépare à recevoir des offres officielles à l’approche de la fin du passage du milieu de terrain en Israël.