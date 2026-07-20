Dani Olmo lance un violent réquisitoire contre l’Argentine après la finale de la Coupe du monde et tient des propos surprenants au sujet de Lionel Messi

Dani Olmo a vivement critiqué l’attitude des joueurs argentins pendant et après la finale de la Coupe du monde. En zone mixte, il a estimé que ses adversaires « cherchaient sans cesse une raison de se battre ».

À l’issue de la finale remportée 1-0 par l’Espagne, la situation a dégénéré entre les deux équipes. Outre les comportements regrettables de Leandro Paredes et Nahuel Molina, Roberto Ayala, membre du staff argentin, a franchi les limites du acceptable en s’en prenant physiquement à Olmo.

« Écoutez, quand un membre de leur staff me met les mains sur le visage comme ça, ma première réaction a été de lui rendre son coup immédiatement », explique Olmo dans la zone mixte à propos de l’incident. « Je ne suis qu’un être humain, et dans le feu de l’action, on a envie de se défendre. »

« Mais je me suis retenu. Je ne voulais pas donner le mauvais exemple aux enfants et aux supporters qui regardaient la rencontre à la télévision. Nous avons une responsabilité ; nous sommes des modèles pour la prochaine génération. »

D’autres incidents ont émaillé la rencontre, sans impliquer le joueur, mais ceux-ci ne l’émeuvent pas. « Franchement, je m’en fiche de ce qu’ils ont fait après le match. Ils peuvent faire des crises, distribuer des coups ou se comporter mal, mais aujourd’hui, nous avons montré bien plus de classe qu’eux, sur le terrain comme en dehors. »

Pour conclure, le milieu de terrain en profite pour saluer Lionel Messi, dont il souligne la classe irréprochable, avant d’ajouter : « À part lui, on aurait dit que le reste de l’équipe et du staff n’attendaient qu’un prétexte pour chercher la bagarre. »