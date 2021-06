Dani Olmo avant d'affronter la Croatie : "Il n'y a pas de favori"

L'attaquant de Leipzig, qui a joué en Croatie auparavant, s'est exprimé avant le huitième entre l'Espagne et la formation de Luka Modric.

Dani Olmo (23 ans) s'est adressé aux médias depuis Las Rozas en vue du match Espagne-Croatie de lundi (18h). C'est une date très spéciale pour lui, au-delà du fait qu'il s'agit d'un huitième de finale du championnat d'Europe : le Catalan affronte le pays dans lequel il s'est fait une place dans l'élite.

Ses sensations : "Je me sens bien, motivé au maximum. L'objectif était de se qualifier pour les huitièmes de finale et nous l'avons atteint. Tout ce dont nous avions besoin était une victoire dans le dernier match et nous l'avons eue."

Son rôle de remplaçant : "Je me sens bien. Je suis à la disposition de l'équipe et de ce que l'entraîneur considère. L'autre jour, je n'ai pas pu participer, mais l'important, c'est l'équipe. Je continuerai à travailler pour aider quand ce sera mon tour..... J'espère toujours pouvoir jouer et aider sur le terrain. L'entraîneur a opté pour un autre onze, mais je serai toujours dans l'équipe, que ce soit dans l'équipe ou en dehors. Le plus important est que nous soyons tous solidaires et ce sera la clé de notre succès."

La Croatie : "Je pense qu'ils se distinguent par l'ensemble de l'équipe. Ils ont de très bons joueurs comme Modric et Kovacic, mais si je devais en distinguer un, ce serait Petkovic, qui grandit dans les grands matchs."

Les favoris : "Ils ont montré qu'ils étaient une grande équipe, que ce soit à la Coupe du monde ou maintenant. Il n'y a pas de favori, c'est 50-50. Nous allons donner tout ce que nous avons pour gagner."

Jouer à l'extérieur : "Nous préférons jouer à domicile avec nos propres supporters. Le terrain sera peut-être un peu meilleur et ce sera à notre avantage. Le terrain n'a jamais été une excuse, c'était la même chose pour les autres équipes. J'imagine que le terrain de Copenhague sera meilleur et que nous pourrons jouer comme nous l'avons toujours fait."

L'éventualité d'une nationalité croate : "Il est vrai qu'il y a eu un intérêt du côté croate, mais j'ai toujours été clair sur ma position. Mon rêve était d'être dans l'équipe nationale et je suis là où j'ai toujours voulu être."

L'article continue ci-dessous

Le niveau de Modric : "Nous savons tous quel joueur il est. Il est très important dans son club, mais encore plus dans l'équipe nationale. Il est le moteur. Le jeu de la Croatie passe par ses pieds."

Menaces sur Morata : "Nous ne sommes pas du tout d'accord avec les menaces sur Álvaro. C'est normal d'être critiqué, cela fait partie du football, nous l'acceptons. Mais aller au-delà, c'est trop. Nous devons nous mettre à la place du joueur, nous sommes tous des personnes et nous devons savoir respecter. C'est trop."

Sur la possibilité de retourner en Liga : "Dans le futur, j'aimerais bien, mais maintenant je suis heureux à Leipzig. Je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire là-bas depuis un an et demi. Je veux continuer et ce qui se passera dans un avenir proche est inconnu."