Dani Alves voit Messi "dans un autre monde" que Cristiano Ronaldo

Dani Alves s'est livré sur la rivalité entre Ronaldo et Messi, révélant avoir été impliqué dans une embrouille lors d'une cérémonie du Ballon d'Or.

Le Brésilien s'est ouvert sur la "controverse" avec l'ancienne superstar du Real Madrid alors qu'il s'exprimait sur un podcast avec son coéquipier de l'UNAM Pumas, Efrian Valverde.

"Nous avons eu une échauffourée avec Ronaldo"

Alves, qui a quitté le Barça l'été dernier après un court passage au club, a également parlé de son admiration pour Ronaldo, mais a expliqué pourquoi il pense que son ancien coéquipier Lionel Messi est d'un niveau différent de celui de l'international portugais.

"Il y a eu un moment où, à cause de la rivalité, j'allais le saluer [Ronaldo] et il ne me saluait pas", a-t-il dit.

"Il y avait une controverse qui n'est jamais sortie, mais dans les coulisses de la cérémonie du Ballon d'Or, nous avons eu une échauffourée, j'ai salué tout le monde et il ne m'a pas salué à cause de ce que la rivalité Barcelone-Real Madrid générait à l'extérieur.

"Mais comment ne pas respecter un type qui a tout obtenu en travaillant dur et en s'investissant corps et âme ?"

"Messi est dans un monde que seul lui peut atteindre"

Alves a ajouté sur les talents uniques de Messi : "Il est né avec le talent de jouer au football et d'être dans un autre monde, que lui seul peut atteindre."

Ronaldo et Messi ont dominé le football européen pendant plus d'une décennie, le duo ayant soulevé 12 Ballons d'Or à eux deux. Messi, la légende du Barça, a remporté le Ballon d'or à sept reprises, un record, tandis que Ronaldo en a cinq à son actif.

Le dernier but européen de Messi pour le Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haifa signifie qu'il a marqué contre 39 équipes en Ligue des champions, dépassant la star de Manchester United Ronaldo pour le plus grand nombre de victimes dans la compétition.

Messi est actuellement avec l'équipe d'Argentine qui se prépare pour un match amical contre la Jamaïque aux États-Unis. Pendant ce temps, Ronaldo et le Portugal doivent affronter l'Espagne en Ligue des Nations mardi.